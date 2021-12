La migliore musica da ascoltare per sfogare la rabbia

By

Sapete che ci sono delle canzoni che aiutano a sfogare tutta la rabbia che abbiamo nel nostro corpo? Ecco qual è la migliore musica da ascoltare.

La musica è un’ottima amica per molte fasi della nostra vita, da sempre è presente nella nostra vita nei momenti più belli e anche in quelli meno felici.

Basti pensare che in ogni festeggiamento o celebrazione la musica fa parte dell’atmosfera e aiuta a volte anche a famigliarizzare con un posto o con una persona.

Musica per sconfiggere la rabbia

Molti sono i generi musicali presenti sulla terra, che cambiano in base ai propri gusti ma anche alla cultura del posto e alle sonorità di una determinata terra.

Il potere della musica porta anche benefici non a caso alcune malattie come la depressione e l’ansia possono essere sconfitte con la musica grazie alla musicoterapia.

Inoltre, è dimostrato che l’ascolto di determinati brani aiuta a rilassare e rende più felici le persone che ascoltano una playlist dei brani preferiti.

Secondo uno studio, quando si è presi in preda alla rabbia, per sfogarsi è meglio ascoltare musica estrema e hardcore che aiuta a elaborare tutta l’arrabbiatura e a levare via la voglia vendicativa di dosso.

Gli psicologi hanno dimostrato che se alcuni tipi di musica estrema potrebbero portare l’ascoltatore alla criminalità e all’aggressività, l’heavy metal invece aumenta le emozioni positive.

Lo studio dell’Università del Queensland

Presso l’Università del Queensland è stato fatto uno studio che dimostra che alcune canzoni di tipo heavy metal, emo, hardcore, punk e screamo porta gli ascoltatori a far eliminare la propria rabbia.

La ricerca è stata condotta su 39 ascoltatori di musica estrema tra i 18 e 34 anni e dopo averli indotti alla rabbia gli hanno sottoposti all’ascolto di almeno 10 minuti di playlist di musica hardcore, punk e via dicendo.

I livelli di irascibilità e stress sono molto diminuiti dopo l’ascolto di queste canzoni, e andava via via eliminandosi man mano che passava il tempo.

“Abbiamo scoperto che l’ascolto di determinati brani regolava la tristezza e aumentava le emozioni positive” dichiara la ricercatrice Leah Sharman – “Quando erano in preda alla rabbia, gli ascoltatori hanno voluto sentire canzoni che rispecchiavano il proprio stato d’animo arrivando a rilassarsi esplorando la gamma di emozioni che questo genere di musica ha suscitato in loro”.

I ricercatori non hanno consigliato dei brani da ascoltare, ma tra le canzoni ascoltate di sottoposti all’esperimento ci sono state canzoni di varie band musicali tra cui i Kreator e i Chimaira.