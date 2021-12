Riconoscete il bambino in foto? Oggi è un famoso cantante italiano

Il bambino in foto oggi è uno dei cantanti italiani più amati del Nostro Paese. Ecco di chi si tratta.

Corpo esile, occhi celesti, sorriso accennato e molta simpatia.

Il bambino che mostra il muscolo al mare oggi è diventato uno dei cantanti più sexy ed amati del panorama musicale italiano con all’attivo molti successi.

Stiamo parlando di: Ne

Nek: gli esordi

Nato a Sassuolo, nel 1972, sotto il nome di Filippo Neviani, il suo esordio musicale avviene nel 1986 quando forma il duo country, Winchester assieme a Gianluca Vaccari.

Nel 1989 prende parte come cantante e bassista dei White Lady, gruppo musicale inizialmente nato come cover-band dei The Police e poi successivamente diventata una formazione con brani personali.

Nel 1991 abbandona la band per iniziare una carriera da solista, iniziando a partecipare al Festival di Castrocaro, dove arriva in finale ma non vince, ma nonostante ciò ottiene il suo primo contratto discografico.

Il suo nome d’arte, come il cantautore stesso ha dichiarato, deriva dal fatto che fosse la parola che da piccolo percepiva quando udiva qualcosa battere sulla batteria.

Nel 1993, dopo aver inciso il suo primo album, partecipa al Festival di Sanremo sia in qualità di cantante nella categoria Nuove Proposte classificandosi al terzo posto con il brano In te, sia come autore nella categoria Big, firmando il pezzo Figli di chi, cantato da Mietta e i Ragazzi di Via Meda.

Nel 1994, dopo aver pubblicato il suo secondo album, partecipa al Festival Italiano, arrivando al secondo posto dietro il vincitore Sal Da Vinci.

Il successo di Laura non c’è

Nel 1997 ripartecipa al Festival di Sanremo portando il brano più famoso della sua carriera Laura non c’è che si classifica al settimo posto della classifica finale ma diventa un vero e proprio tormentone a tal punto da essere tradotto anche in lingua spagnola.

Il successo del brano dà vita ad un film omonimo di cui Nek firmò la colonna sonora. Il successo di questa canzone porta il cantante a farsi conoscere anche in Europa, America Latina e in Giappone.

Dopo una serie di successi, ad oggi, a quasi 50 anni e con 35 anni di carriera, Nek è uno degli artisti musicali italiani più amati dagli italiani di qualsiasi generazione.

Inoltre, è spesso stato inserito tra gli uomini più affascinanti e sexy del mondo dello spettacolo italiano.

Dal punto di vista sentimentale è sposato dal 2007 con Patrizia Vacondio da cui ha avuto una figlia Beatrice.

Nek e Patrizia hanno anche un’altra figlia Martina, nata dalla precedente relazione della donna.