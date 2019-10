Natti Natasha X Romeo Santos – La Mejor Versión De Mi: video ufficiale, testo e traduzione del remix

Natti Natasha e Romeo Santos in duetto sulle note di La Mejor Versión De Mi (Remix), disponibile ovunque dal 4 ottobre 2019: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna la canzone, la cui versione originale fa parte del debut album ilumiNATTI, pubblicato lo scorso 15 febbraio.

Il remix è la versione bachata prodotta dallo stesso Santos e scritta dai due interpreti con la collaborazione di Joss Favela. Dopo averle spezzato il cuore, non sapendo apprezzare la versione migliore di lei, è ora Santos a soffrire perché Natti non vuole più saperne di questa relazione.

Testo e Traduzione La Mejor Versión De Mi Remix — Natti Natasha • Romeo Santos

[Verso 1: Natti Natasha]

La mejor versión de mí, no la conociste tú

Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud

Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera

Me olvidé hasta de ser yo

La migliore versione di me, tu non l’hai conosciuta

Perché mi hai sempre frenata con il tuo brutto modo di porti

Non potrei mai essere quella che ti ama come vorresti tu

Ho dimenticato di essere me stessa

[Romeo Santos]

Let me finesse this track (Remix)

Lasciami rifinire questa traccia (Remix)

[Verso 2: Romeo Santos]

La mejor versión de ti, no la he merecido yo

Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón

Por complejos de ser rey, mi forma devastadora

Ignoraba tu corona

Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte

Los llantos que he causado los pago con creces

Por mi dictadura, por mis idioteces

Termino en un remix sufriendo por perderte

Es que estoy aquí

Observando la mejor versión de ti (Oh-uoh-oh, uh-uh-uh)

Es el karma de la vida, vean lo que me toca

Hoy que ya no eres mía, yo te haría mi esposa

Malgaste tu tiempo, arruine tu cuento

Tú fuiste demasiado y yo poca cosa

La migliore versione di te, non me lo sono meritato

Riconosco ogni fallimento, ti ho spezzato il cuore

Per i complessi di fare il re, il mio modo di pormi male

Ignoravo la tua corona

E oggi si cambiato le carte, la mia fortuna mi ha abbandonato

Le lacrime che ti ho fatto scendere, le pago a caro prezzo

Per la mia dittatura, per le mie idiozie

Finisco col fare un remix soffrendo per averti persa

E’ che io sono qui

Ad osservare la migliore versione di te (Oh-uoh-oh, uh-uh-uh)

È il destino della vita, vedi cosa mi è toccato

Oggi che non sei più mia, ti renderei la mia sposa

Ti ho fatto perdere tempo, ho rovinato la tua storia

Ti sei spinta troppo ed io poco

[Coro: Romeo Santos]

Natti estoy aquí

Observando la mejor versión de ti (Listen)

Yo te hice sufrir

Tú viviste la peor versión de mí

Natti, sono qui

Ad osservare la migliore versione di te (Ascolta)

Ti ho fatto soffrire

Hai vissuto la peggiore versione di me

[Puente: Natti Natasha]

(Bachateame)

Ja, okay

Natti Nat’

Ay, mami

(Balla con me)

Ah va bene

Natti Nat

Oh mami

[Romeo Santos]

Me quiero morir

Voglio morire

[Verso 3: Natti Natasha]

Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte

Y ahora estoy tan convencida que no debo verte

Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas

Porque valgo mucho más de lo que imaginabas

Ma ora è il momento e volevo essere più forte

E ora sono convinta che non dovrei vederti

Ho perso tempo mentre tu vincevi (o “facevi conquiste”)

Perché valgo molto più di quanto immaginavi





[Coro: Natti Natasha]

Y ahora estoy aquí

E ora sono qui

[Romeo Santos]

Sé que te perdí

So di averti persa

[Natti Natasha]

Disfrutando la mejor versión de mí

Gustando la migliore versione di me

[Romeo Santos]

Natti no me abandones así

Natti non mi abbandonare così

[Verso 4: Natti Natasha]

Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas

Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas

Porfa, no me insistas, tampoco lo intentes

Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes

E perché oggi che non ho te, ho così tante cose

Ora inizio a godermi un po’ di più le rose

Per favore, non insistere, non provarci nemmeno

Se so già che non manterrai mai quello che mi prometti





[Coro: Natti Natasha]

Y ahora estoy aquí (Ah-ah), disfrutando la mejor versión de mí

E ora sono qui (Ah-ah), godendo la migliore versione di me

[Romeo Santos]

Natti estoy aquí

No merezco la mejor versión de ti

Natti, sono qui

Non merito la migliore versione di te

[Outro]

The king

Maldito sentimiento

Il re

Dannato sentimento





