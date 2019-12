La Maschera – ‘A Cosa Justa: audio e testo della canzone

‘A Cosa Justa è un singolo del gruppo folk napoletano La Maschera, disponibile ovunque da mercoledì 4 dicembre 2019 via Graf / Full Heads, come anticipo del terzo album in studio, atteso per l’autunno del 2020.

Il testo, l’audio e il videoclip del coinvolgente comeback del gruppo composto da Roberto Colella (voce, chitarra e tastiera), Alessandro Morlando (chitarra elettrica), Vincenzo Capasso (tromba), Marco Salvatore (batteria) e Antonio Gomez (basso).

A due anni di distanza dal secondo album ParcoSofia, che consentì alla band di farsi un nome in un po’ tutta la penisola e non solo, visto il tutto esaurito in concerti che hanno avuto luogo in paesi come Ungheria, Canada, Portogallo, Francia e Corea del Sud, questo gruppo torna alla ribalta con questa canzone, scritta da Alessio Sollo (autore, poeta e amico di Colella) e composta da Roberto Colella, nella quale si parla d’amore, quel sentimento che può rappresentare un vicolo senza uscita, in cui perdersi diventa un piacere.

Il video ufficiale che accompagna questo bel brano, è stato diretto da Riccardo Ciccarelli e vede alternarsi immagini del gruppo che suona questo pezzo, ad altre che mostrano una coppia (Arianna Cozzi e il regista stesso) alle prese con un balletto, in un chiaroscuro che lascia pensare all’onirico e alla perdita della persona amata.

La Maschera – A Cosa Justa testo

Download su: Amazon – iTunes





he fatto troppo buono a me lassà

nu core mò s’addorme sotto ‘e ponti

je so’ nu vico ‘scuro ca nun sponta

nu muccusiello de ‘na certa età

e nun te preoccupà

si campo o moro

ormai nun sento cchiù

manco ‘o dulore

je tras’ e jesco ‘a dint’ ‘e tarantelle

me scordo ‘o male e resta sulo ‘o bello

e je resto sulo…

he fatto ‘a cosa justa a lo caccià

st’ammore piccirillo e carestuso

se trova ‘o core a piezzi e ‘o lietto ‘nfuso

chi dorme cu’ ‘e criature ‘o sape già

e nun te preoccupà

si campo o moro

ormai nun sento cchiù

manco ‘o dulore

je tras’ e jesco ‘a dint’ ‘e tarantelle

me scordo ‘o male e resta sulo ‘o bello

e je resto sulo…





e mò che ‘o bene ca… sentivi ajere

è addivintato sfogo… ‘e giuventù

m’abbasta ‘e te tené… dint’ ‘e pensieri

addò annascuso nun ce lassamme cchiù

addò annascuso nun ce lassamme cchiù

addò stong’ annascuso





Ascolta su: