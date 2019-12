Clementino – Come Fa? feat. MadMan: audio e testo del nuovo singolo

Disponibile da mercoledì 4 dicembre 2019 per Universal Music Italia, Come Fa? è un singolo del rapper Clementino con la collaborazione del collega Madman.

Il testo e l’audio della nuova simpaticissima e contagiosa canzone, impreziosita dalla voce del rapper pugliese Pierfrancesco Botrugno, in arte Madman, un brano scritto a quattro mani dagli interpreti e prodotto dal lombardo Stefano Tognini, meglio conosciuto come Zef.

Il rapper avellinese sembra abbia già chiuso la fortunata sesta era discografica Tarantelle (maggio 2019) e volta quindi pagina proponendo questa potenziale hit, caratterizzata da un martellante ritornello e tra non molto, sarà anche disponibile il video, nel quale i due artisti indossano un costume da scimmia. Per fare cosa? Una rapina?

Come Fa testo — Clementino • MadMan

Eeh, poi, quando ascoltano il super flow dicono:

“Ma come fa? Come fa?”

Yeah

[Rit.]

Come fa? Come fa?

Come fa? Come fa? Come fa? Come fa?

Come fa? Come fa?

Come fa? Come fa? Come fa? Come fa?

Come fa? Come fa?

Come fa? Come fa? Come fa? Come fa?

Come fa? Come fa?

Come fa? Come fa? Come fa?

Una leggenda della strada come George Best

Dalle palazzine al palco, qui nei contest

Best rap, sono ancora con il jet-lag

Ehi man, Caravaggio con il fat-cap

Mal di testa nelle tempie di Freud

E nella festa un altro muro cade, Pink Floyd

Messner, sulla punta del mio web-rec

Wrestler, McGregor dopo il deathmatch

Clemè, MadMan, è nu flashback

All you can, come Kant e (tengo perfect?)

Fumo verde, come Denver

Premi “Enter”, spacco l’orario, come Ben 10

Con chi ci hanno paragonati

Si, ma non parli con gli altri

Li vedi gli occhi, due fari dorati

Guarda la folla, vai in panico pubblico, fra’

Altro quello che porti, lo stupido rap (Si!)

Si è elevato il tasso alcolico

In canotta come il basket, oggi no (brr)

Un albero nella mia mano, accoglilo

Sto flow mi cade dalle tasche, raccoglilo

Ah (ahahah)





Dovrei fare i contanti, suonando a battesimi

Come fanno i miei colleghi, sì

Ma non lo prenderò sto volo

E se mi viene voglia di uscire se sento il vuoto

Tra la gente un idolo, ma chiuso in stanza poi mi sento solo

Iena Whita, mothafucka

Fa’ na cana, lala, lala

Siamo leggendari, come Agamennone (ah)

23 dicembre, Palapartenope

Mi servirebbe un ombrello, uouooh

Per quanto flow che piove adesso, uouooh

Ho mal di testa, e se ci penso un momento

Poi me l’accendo, e vado a chiudere con

[Rit.]

[MadMan]

Ehi, ehi, Emme

Resto vero, vesto nero, sì, Baba Yaga

Voglio i soldi di Albakiara con un balaklava

Merda che si paga cara (eh), Wanda Nara (eh)

Spingo in alto ‘sto bilancio come in panca piana

Ah, senti come ingrana, prendi nota e impara

Il flow rincara, lei rincasa, si è dimenticata lenti Fendi, Prada

Emme quando spara non c’è gara

Come se ha la palla, mi bevo la scena intera, tipo iena in Alabama

Flex Wheeler (eh), backflip su tre sgrille

Con lei Netflix con tre birre o Nesquik, ma

Niente film di Ben Stiller

Black Silver che spinge (woom), sul tuo rap cringe

Ora sto in alto sul palco, so’ la sfinge

Fa così caldo che la base, frate’, la stinge.

Back to the basics, quando avevo le Asics

Apprendevo le basi, mo’ cambio regole, Matrix

Suono live, tutto live, anche l’autotune

Sono Gali, faccio Sonic Boom, tu non suoni più

Prototype (iMac), sono online (Skynet)

Dal futuro Air Mag, fresco e duro, iceberg

Riciclo le barre di dieci anni fa, lo sai che

La tua tipa viene dall’imene, tipo geyser





Mi servirebbe un ombrello, uouooh

Per quanto flow che piove adesso, uouooh

Ho mal di testa, e se ci penso un momento

Poi me l’accendo, e vado a chiudere con

[Rit.]





