Antonio Maggio e Gessica Notaro cantano a Sanremo “La faccia e il cuore” brano contro la violenza sulle donne: audio, video e testo

Antonio Maggio e Gessica Notaro hanno duettato a Sanremo 2020 sulle note della toccante ed emozionante La faccia e il Cuore, coinvolgente canzone contro la violenza sulle donne, disponibile ovunque, anche on air, dal 5 febbraio via Tetoyoshi Music Italia.

Il testo, l’audio e il video del significativo brano, scritto e composto da Maggio ed Ermal Meta, che invita l’ascoltatore a riflettere su questa delicata e purtroppo attuale tematica, a “tenere le mani in tasca” e a tirarle fuori solo per una carezza.

Nella prima serata della kermesse, si è avuto il piacere di ascoltare questa meravigliosa canzone che, a quanto sembra, sarebbe stata presentata per concorrere al Festival tra i Big, per poi essere scartata. Fortunatamente, in qualche modo la coppia è riuscita a portarla sul palco del Teatro Ariston.

Se Antonio Maggio non ha di certo bisogno di presentazioni, essendo piuttosto noto nel campo della musica, grazie soprattutto al trionfo nel 2013 tra le Nuove Proposte con il brano Mi Servirebbe Sapere, la riminese Gessica, eletta Miss Romagna nel 2007 e partecipante a programmi televisivi come “Quelli che…” e “Ciao Darwin”, è sicuramente meno conosciuta ai più, se non per fatti di cronaca, che l’hanno purtroppo vista vittima di violenza dall’ex compagno Edson Tavares. Quell’episodio ha sicuramente segnato la sua vita: l’ex fidanzato di origini capoverdiane, le gettò infatti dell’acido in viso ed è stato condannato a 15 anni di carcere, pochi direi, vista la gravità del gesto compiuto. Oltre ad avere il viso sfregiato, la Notaro, divenuta ormai simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, ha purtroppo anche perso la vista dall’occhio sinistro, confidando recentemente la volontà dell’effettuare un trapianto di cornea per tornare a vedere.

Il testo di La faccia e il cuore

Download su: Amazon – iTunes

[A. Maggio]

Ora guardati allo specchio

e dopo dimmi cosa vedi

tanto silenzio in un pugno di stelle

ma c’è una donna ancora in piedi

sei ancora in tempo a decidere che

non conta niente all’infuori di te

e che i baci non mordono

gli abbracci non rompono

[G. Notaro]

E adesso guardami invece tu

e dimmi se mi riconosci

lo so che sono un po’ cambiata

ma se ti impegni un po’ ci riesci

potevi sciogliermi i dubbi che avevo

o i miei capelli a sentirmi più bella

però mi hai sciolto il sorriso ma io

ho quello di riserva

[Insieme]

Tieni le mani in tasca

tieni le mani in tasca

che se le tiri fuori

non fai la differenza

tieni le mani in tasca

tieni le mani in tasca

e se le tiri fuori

è per una carezza

solo una carezza.





[G. Notaro]

Si muore pure restando in vita

quando si resta indifferenti

sembrano cose da telegiornale

finchè non saltano pure i denti

[Insieme]

i segni restano distintivi

che per la vita mi porto dentro

Donna coraggio donna vera

donna che non devi stare zitta

non dare troppa confidenza al dolore

perché altrimenti se ne approfitta

finchè c’è fiato per dire basta

c’è ancora un fiore dopo una tempesta

ma tu non devi scegliere

tra la faccia e il cuore

Tieni le mani in tasca

tieni le mani in tasca

che se le tiri fuori

non fai la differenza

tieni le mani in tasca

tieni le mani in tasca

e se le tiri fuori

è per una carezza

E ho imparato che i baci non mordono

che gli abbracci più forti guariscono

che la vita è uno spazio da conquistare

finchè te ne rimane

e ho imparato persino ad amare

anche se non è stato facile

devi salvare la faccia e il cuore





[G. Notaro]

la faccia e il cuore

[Insieme]

Tieni le mani in tasca

tieni le mani in tasca

che se le tiri fuori

non fai la differenza

tieni le mani in tasca

tieni le mani in tasca

e se le tiri fuori

è per una carezza

è solo una carezza

tieni le mani in tasca

solo una carezza

tieni le mani in tasca





Ascolta su: