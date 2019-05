Kygo & Chelsea Cutler – Not Ok: lyric video e traduzione del testo

Leggi la traduzione in italiano del testo e ascolta di Not Ok, singolo del dj e producer discografico norvegese Kygo con voce della cantautrice statunitense Chelsea Cutler.

Prodotta dallo stesso Kygo con la collaborazione di Ruffian & Dreamlab, e scritta con Rob Elmore, David Brook, Leah & Dan haywood, nella nuova produzione, decisamente molto carina, la cantante classe ’97 canta la depressione scaturita dalla rottura con il ragazzo che ama ancora e reagisce affogando i dispiaceri nell’alcol. Nonostante provi a rassegnarsi e pur sapendo che è assolutamente sbagliato farlo, finisce col telefonargli, solo per dirgli che sta tutt’altro che bene. Per vedere il lyric video cliccate sull’immagine.

Kygo Not Ok traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Sette mesi, due settimane e sette giorni

Da quando sono andata via, chi tiene più il conto?

Ma per me l’unica cosa che è cambiata

È la distanza tra New York e Los Angeles

Sette mesi, due settimane e sette giorni

Da quando sono stata rimpiazzata così facilmente

È così strano come la sua faccia mi ricordi qualcuno già visto

Ma dimmi, lei ti fa provare la stessa cosa?

Mi uccide sapere che sta dormendo con te al posto mio

È mezzanotte e sono ubriaca (oppure “devastata”)

Così ubriaca, sono ubriaca

Non riesco a credere che ti sto chiamando nuovamente

So che forse sono pazza

Così pazza, sono pazza

Non riesco a credere che ti sto chiamando solo per dirti che

Non sto bene

Ti ho appena chiamato per dirti che (Ooh)

Non sto affatto bene (oh)

Ti ho appena chiamato per dirti che (Ooh)

Non sto bene

Non sto affatto bene

Mi curo con whisky e vino economico

Ma questo treno deragliato nella mia mente non si ferma

E i miei amici dicono tutti che prima o poi starò meglio

Ma la verità è che non mi darò pace

È mezzanotte e sono ubriaca (oppure “devastata”)

Così ubriaca, sono ubriaca

Non riesco a credere che ti sto chiamando nuovamente

So che forse sono pazza

Così pazza, sono pazza

Non riesco a credere che ti sto chiamando solo per dirti che

Non sto bene

Ti ho appena chiamato per dirti che (Ooh)

Non sto affatto bene (oh)

Ti ho appena chiamato per dirti che (Ooh)

Non sto bene





Non sto bene

non sto bene

No, non sto bene (Ooh)

Ti ho appena chiamato per dirti (oh)

Ti ho appena chiamato per dirti che (Ooh)

Non sto bene

Not Ok testo Kygo & Chelsea Cutler

Seven months, two weeks and seven days

Since I left, who’s counting anyway?

But for me the only thing that’s changed

Is the distance between New York and LA

Seven months, two weeks and seven days

Since I was so easily replaced

It’s so strange how I recognize her face

Tell me, does she make you feel the same?

Kills me to know she’s sleeping in my place

It’s midnight and I’m wasted

So wasted, I’m wasted

I can’t believe I’m calling you up again

I know I might be crazy

So crazy, I’m crazy

I can’t believe I’m calling you just to say

I’m not okay

I just called you to say (Ooh)

I’m not okay (Oh)

I just called you to say (Ooh)

I’m not okay

I’m not okay

Medicate with whiskey and cheap wine

But it don’t stop this train wreck in my mind

And my friends all say that all will heal in time

But the truth is it don’t give me peace of mind





It’s midnight and I’m wasted

So wasted, I’m wasted

I can’t believe I’m calling you up again

I know I might be crazy

So crazy, I’m crazy

I can’t believe I’m calling you just to say

I’m not okay

I just called you to say (Ooh)

I’m not okay (Oh)

I just called you to say (Ooh)

I’m not okay

I’m not okay

I’m not okay

I’m not, I’m not okay (Ooh)

I just called you to say (Oh)

I just called you to say (Ooh)

I’m not okay





