Ally Brooke feat. A Boogie Wit Da Hoodie – Lips Don’t Lie: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Pubblicato il 24 maggio 2019, Lips Don’t Lie è un singolo di Ally Brooke con la collaborazione del rapper statunitense A Boogie Wit Da Hoodie. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone scritta dagli interpreti con la collaborazione di Madison Love, Elof Loelv e Oscar Görres, in arte OZGO.

Si tratta del secondo singolo solista di Ally, registrato nell’ottobre 2018, il cui titolo potrebbe fare riferimento alla hit di Shakira del 2005 “Hips Do not Lie”, del resto la cantante statunitense non ha mai nascosto di essere una sua grande ammiratrice.

Molto carina e orecchiabile la “calda” canzone, caratterizzata da un ritornello che vien voglia di canticchiare. Secondo me questo pezzo, prodotto da OZGO & Elof Loelv, ha tutte le caratteristiche del tormentone. Per vedere il filmato, ricco di primi piani delle labbra della bella Brooke, cliccate sull’immagine.

Lips Don’t Lie testo – Ally Brooke ft. A Boogie Wit Da Hoodie

[A Boogie wit da Hoodie]

Yeah, yeah

Uh, I hope your lips don’t lie

[Ally Brooke]

You’re a fighter, I’m the fire

Make you fall in love in a minute

You’re a leaver, I believe you

Tell me that you don’t do commitment

[Ally B.]

You say it’s not real

But you’re really close

Don’t know how you feel

But baby, I know you know how it’s supposed to be

[Ally B. & (A Boogie wit da Hoodie)]

One hit (One hit), you’re mine (You’re mine)

I can tell your lips don’t lie

When you kiss it right back (Right back), oh my (Uh)

I can tell your lips don’t lie

[Ally B.]

Lips don’t lie, la-la-la-la-la-la-la-la-lie

Lie La-la-la-la-la-la-la-la-lie (Lips don’t)

Lie, la-la-la-la-la-la-la-la-lie

I can tell your lips don’t lie

[Ally B.]

You’re quick (You’re quick), I do it slow (So slow)

But then I’ll let you drive past the limit

It’s difficult, I know (I know)

But I’ll make you come fast and admit it

[Ally B.]

Met you at twelve, dance until one

Had at least two, but we’re not drunk

So I know it’s real

And baby, I know you know how it’s supposed to be

[Ally B. & (A Boogie wit da Hoodie)]

One hit (One hit), you’re mine (You’re mine)

I can tell your lips don’t lie

When you kiss it right back (Right back), oh my (Uh)

I can tell your lips don’t lie

[Ally B.]

Lips don’t lie, la-la-la-la-la-la-la-la-lie (Lips don’t lie)

Lie-la-la-la-la-la-la-la-lie (Boy, your lips don’t)

Lie-la-la-la-la-la-la-la-lie (Boy, your lips don’t)

I can tell your lips don’t lie (Boy, your lips don’t lie)

Lie-la-la-la-la-la-la-la-lie

Lie-la-la-la-la-la-la-la-lie

Lie-la-la-la-la-la-la-la-lie

I can tell your lips don’t lie

[A Boogie wit da Hoodie]

I treated you like a friend so you feel comfortable

I treated you like a ten now I am a dub to you (Yeah, yeah)

Show me your secrets, your secrets with me are fine though

I want to make your business my business, don’t tell me lies, though

And it’s f-cked up when you found me, my heart was so cold

I was up, left you down, just like a yo-yo

I was f-cking around hard to control love

Yeah, mm, I left you solo

[Ally B. & (A Boogie wit da Hoodie)]

One hit (One hit), you’re mine (You’re mine)

I can tell your lips don’t lie

When you kiss it right back (Right back), oh my (Uh)

I can tell your lips don’t lie





[Ally B.]

Lips don’t lie, la-la-la-la-la-la-la-la-lie (Boy, your lips don’t lie)

Lie-la-la-la-la-la-la-la-lie (Boy, your lips don’t)

Lie-la-la-la-la-la-la-la-lie (Boy, your lips don’t)

I can tell your lips don’t lie (Boy, your lips don’t lie)

Lie-la-la-la-la-la-la-la-lie

Lie-la-la-la-la-la-la-la-lie

Lie-la-la-la-la-la-la-la-lie (No, no, no, they don’t lie)

I can tell your lips don’t lie





Ally Brooke Lips Don’t Lie traduzione

[A Boogie wit da Hoodie]

Si si

Uh, spero che le tue labbra non mentano

[Ally Brooke]

Tu sei un combattente, io sono il fuoco

Ti faccio innamorare in un minuto

Sei uno che lascia, ti credo

Dimmi che non ti piace impegnarti

[Ally B.]

Dici che non è vero

Ma che ci sei molto vicina

Non so cosa provi

Ma baby, so che sai come dovrebbe andare

[Ally B. & (A Boogie wit da Hoodie)]

Un solo colpo (un solo colpo), tu sei mio (sei mia)

Posso dire che le tue labbra non mentono

Quando le baci direttamente (direttamente), oddio (Uh)

Posso dire che le tue labbra non mentono

[Ally B.]

Le labbra non mentono, lalalalalalalala mentono

Mentono lalalalalalala mentono (Le labbra non)

Mentono, lalalalalalalala mentono

Posso dire che le tue labbra non mentono

[Ally B.]

Sei veloce (sei veloce), lo faccio lentamente (così lentamente)

Ma poi ti lascerò oltrepassare il limite

È difficile, lo so (lo so)

Ma ti farò venire velocemente e ammetterlo





[Ally B.]

Ci incontriamo alle 12, balliamo fino all’una

Ne ho bevuto almeno due, ma non siamo ubriachi

Quindi so che è vero

E baby, so che sai come dovrebbe andare

[Ally B. & (A Boogie wit da Hoodie)]

Un solo colpo (un solo colpo), tu sei mio (sei mia)

Posso dire che le tue labbra non mentono

Quando le baci direttamente (direttamente), oddio (Uh)

Posso dire che le tue labbra non mentono

[Ally B.]

Le labbra non mentono, lalalalalalalala mentono (Le labbra non mentono)

Mentono lalalalalalala mentono (ragazzo, le tue labbra non)

Mentono lalalalalalala mentono (ragazzo, le tue labbra non)

Posso dire che le tue labbra non mentono (Ragazzo, le tue labbra non mentono)

Mentono lalalalalalala mentono

Mentono lalalalalalala mentono

Mentono lalalalalalala mentono

Posso dire che le tue labbra non mentono

[A Boogie wit da Hoodie]

Ti ho trattata come un’amica in modo da farti sentire a tuo agio

Ti ho trattata come una 10 e ora sono un doppiatore per te (Sì, sì)

Mostrami i tuoi segreti, i tuoi segreti con me vanno bene comunque

Voglio che gli affari tuoi siano affari miei, non dirmi bugie, comunque

E’ un casino, quando mi hai trovato, il mio cuore era così freddo

Sono rimasto sveglio, ti ho lasciata male, proprio come uno yo-yo

Ero fuori di me e senza controllo, amore

Sì, mm, ti ho lasciata da sola

[Ally B. & (A Boogie wit da Hoodie)]

Un solo colpo (un solo colpo), tu sei mio (sei mia)

Posso dire che le tue labbra non mentono

Quando le baci direttamente (direttamente), oddio (Uh)

Posso dire che le tue labbra non mentono

[Ally B.]

Le labbra non mentono, lalalalalalalala mentono (Ragazzo, le tue labbra non mentono)

Mentono lalalalalalala mentono (ragazzo, le tue labbra non)

Mentono lalalalalalala mentono (ragazzo, le tue labbra non)

Posso dire che le tue labbra non mentono (Ragazzo, le tue labbra non mentono)

Mentono lalalalalalala mentono

Mentono lalalalalalala mentono

Mentono lalalalalalala mentono (No, no, no, non mentono)

Posso dire che le tue labbra non mentono

