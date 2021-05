Fever, Kings of Convenience: ascolta il nuovo singolo

A poco meno di un mese dal comeback Rocky Trail, i Kings of Convenience rilasciano Fever, secondo singolo estratto dal quarto album in studio Peace Or Love, atteso il 18 giugno 2021, a una dozzina di anni dall’ultimo lavoro Declaration of Dependence.

Il testo, la traduzione e l’audio di questa nuova e semplice canzone, scritta dagli stessi Eirik Glambek Bøe ed Erlend Øye, aka Kings of Convenience, con la collaborazione di Tobias Hett, e prodotta insieme a Davide Bertolini, producer reggiano non molto conosciuto (gli piace restare nell’anonimato), che vive a Bergen, in Norvegia, da tempo collaboratore della coppia indie folk-pop norvegese, che con l’ultima fatica discografica, conquistò un disco d’Oro nella penisola.

In questa attesa quarta era discografica, saranno presenti un totale di undici nuove canzoni che i fan del duo non vedranno sicuramente l’ora di ascoltare. Per adesso possono accontentarsi di questi due interessanti assaggi.

Kings of Convenience Rocky Fever Testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

Fever

You’ve got fever

‘Cause you had too much fun

With someone who now is gone

And can’t take care of you

Fever

You’ve got fever

Driving around on your scooter

In christmas time

With funky clothes

That don’t take care of you

Now you feel warm and cold and warm and cold, warm

Warm and cold and warm and cold, warm

Fever

You’ve got fever

A new time for taking care of that same one

Who now is gone and can´t take care of you

Fever

I’ve got fever too

Of a different kind

It makes me warm

It makes me great

To be with you almost every second of the day





And I feel warm and cold and warm and cold, warm

Warm and cold and warm and cold, warm

La traduzione di Fever

Febbre

Hai la febbre

Perché ti sei divertito troppo

Con qualcuno che ora non c’è più

E non può prendersi cura di te

Febbre

Hai la febbre

Andare in giro sul tuo scooter

Nel periodo natalizio

Con abiti stravaganti

Non si prende cura di te

Ora ti senti caldo e freddo e caldo e freddo, caldo

Caldo e freddo e caldo e freddo, caldo

Febbre

Hai la febbre

Un nuovo tempo per prendersi cura di quella persona

Chi ora non c’è più e non può prendersi cura di te

Febbre

Anch’io ho la febbre

Di natura diversa

Mi fa sentire al caldo

Mi rende grande

Per stare con te quasi ogni secondo della giornata

E mi sento caldo e freddo e caldo e freddo, caldo

Caldo e freddo e caldo e freddo, caldo

Ascolta su: