Kina – Can We Kiss Forever? feat. Adriana Proenza: audio, testo e traduzione

Rilasciato il 31 agosto 2018 via Columbia Records, è un singolo del giovane deejay e produttore napoletano Kina, con voce dell’emergente Adriana Proenza, cantante e autrice spagnola R&B.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della coinvolgente canzone, scritta e prodotta dal producer partenopeo, quello della hit Get You The Moon per intenderci, con la quale si è fatto conoscere a livello mondiale, cosa tutt’altro che semplice, nonostante il web agevoli le cose.

La voce di Adriana, che ben interpreta il breve ma intenso testo, attira gli ascoltatori perché è veramente bellissima e dolcissima; ci pensa poi l’emotiva strumentale di Kina a fare il resto.

Kina – Can We Kiss Forever Testo e Traduzione

[Verse 1]

I tried to reach you, I can’t hide

How strong’s the feeling when we dive

I crossed the ocean of my mind

My wounds are healing with the salt

All my senses intensified

Whenever you and I, we dive

I crossed the ocean of my mind

But in the end I drown

You push me down, down

[Instrumental]





[Verse 2]

All the shame

When you called my name

I felt pain

When you came

[Instrumental]





Ho provato a rintracciarti, non posso nascondere

Quanto sia forte la sensazione quando ci immergiamo

Ho attraversato l’oceano della mia mente

Le mie ferite stanno guarendo con il sale

Tutti i miei sensi si rafforzano

Ogni volta che io e te ci immergiamo

Ho attraversato l’oceano della mia mente

Ma alla fine annego

Tu mi spingi giù, giù





[Strumentale]

Tutta la vergogna

Quando hai detto il mio nome

Ho sentito dolore

Quando sei venuto

[Strumentale]

