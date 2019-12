Butrint Imeri – M’ke rrejt: audio, video ufficiale e testo

M’ke rrejt è il nuovo gradevole e contagioso singolo del rapper e cantante albanese Butrint Imeri, disponibile ovunque dal 14 dicembre 2019. Il testo, l’audio e il video ufficiale diretto da Besian Durmishi, che vede la partecipazione di diverse meravigliose ragazze.

Nato in Germania il 3 luglio 1996, quest’artista ha studiato musica a Lorrach, in Germania, presso l’accademia pop Voice Lap, inoltre, ha anche fatto parte dell’accademia di danza Dance Energy.

Dopo aver lavorato in Germania e in altri paesi europei, ha debuttato qualche anno fa in Albania con il fortunato singolo Ki Me Ley, in collaborazione con Dj Blunt & Real 1, che lo aiutò a raggiungere il primato nel mercato albanese.

Butrint Imeri – M’ke rrejt testo

Butrint Imeri – M'ke rrejt testo

[Verse 1]

Veten e ke rrejt tash s’mundesh me flejt

Loti yt po bjen si shi

Ti veten e ke rrejt tash s’mundesh me flejt

A po t’kujtona unë ty?

Unë prapë t’urrej, po prapë du me t’pa

Unë prapë po pi veq po m’bjen n’men hala

Unë prapë po t’du, po prapë s’po t’du

A ma fal, a ma fal mu?

[Chorus]

Se ti m’ke rrej-ej-ejt

M’ke rrej-ej-ejt, m’ke rrej-ej-ejt e di

Po pse m’ke rrej-ej-ejt

M’ke rrej-ej-ejt, m’ke rrej-ej-ejt s’e di





[Verse 2]

Asnjë SMS, asnjë përqafim

Asnjë lamtumirë s’më le

Vec ki me i ran pishmon kur m’sheh me tjetërkon

Ndryshe ti s’e meriton

[Pre-Chorus]

Se ti m’ke rrej-ej-ejt

M’ke rrej-ej-ejt, m’ke rrej-ej-ejt e di

Po pse m’ke rrej-ej-ejt

M’ke rrej-ej-ejt, m’ke rrej-ej-ejt s’e di

[Chorus]

Se ti m’ke rrej-ej-ejt

M’ke rrej-ej-ejt, m’ke rrej-ej-ejt e di

Po pse m’ke rrej-ej-ejt

M’ke rrej-ej-ejt, m’ke rrej-ej-ejt s’e di

[Bridge]

Ah more dreq, vonë e mora vesh

Që um bone ti shumë keq

Ah more dreq, vonë e mora vesh

Që um bone ti shumë keq





[Chorus]

Se ti m’ke rrej-ej-ejt

M’ke rrej-ej-ejt, m’ke rrej-ej-ejt e di

E pse m’ke rrej-ej-ejt

M’ke rrej-ej-ejt, m’ke rrej-ej-ejt s’e di

[Outro]

Oh no no no





