Luis Sal – Vagiaina: video ufficiale e testo del primo singolo dello youtuber

Luis Sal è un giovane youtuber classe 1997 e Vagiaina è la sua prima canzone il cui contagioso filmato è disponibile dall’8 agosto 2019. Leggi il testo del singolo prodotto da Sick Luke.

Luis faceva il barista si iscrisse su Youtube nel lotano 2008, ma solo pochi mesi fa ha iniziato a pubblicare i suoi video mettendoci la faccia, risquotendo grande successo. Ad oggi vanta oltre un milione di followers nella celebre piattaforma video e mezzo milione su Instagram. Inoltre il 25 settembre 2018 ha pubblicato il suo primo libro “Ciao, mi chiamo Luis”.

Ora fa il suo debutto nel mondo della musica con questo semplicissimo ma virale pezzo, prodotto da uno dei producer più importanti della penisola, un brano che grazie alla popolarità di questo ragazzo e al tema sul quale preferisco non soffermarmi, sta spopolando nel web.

Al momento è possibile ascoltare la canzone solo attraverso il video ufficiale, che vede la comparsa di Chiara Ferragni, il cagnolino Matilda e un biondissimo Fedez (addetto al drone), con il quale ha da qualche tempo instaurato un rapporto di amicizia. Per vederlo cliccate sull’immagine.

Luis Sal – Vagiaina testo

Sick Luke, Sick Luke

Non mi presentare la tua ragazza (No, no)

Non mi presentare la tua ragazza (No, no)

Non me la presentare

Non ci pensare, no (Non ci pensare, no)

Dai non, non ci presentare.

Non mi presentare la tua ragazza (Luis Sal sulla tua tipa)

Non mi presentare la tua ragazza (Sale sopra)

Non me la presentare

Non ci pensare, no

No, non lo fare, no

O finisce male.





Non mi presentare la tua vagiaina (la tua vagiaina)

Non mi presentare la tua vagiaina (Non mi presentare la tua vagiaina)

Non me la presentare

Non ci pensare, no, no, no, no

Non ci presentare (Non ci presentare).

Vagiaina (Vagiaina)

Italia (Italia)

Vagiaina (Vagiaina)

Italia (Italia)

Italy

Non voglio rovinare la vostra relazione

Siete una coppia così bella

Non vorrai mica che Luis Sal (Non vorrai mica che Luis Sal)

Sta sulla tua tipa (Sta sulla tua tipa)

Non mi presentare la tua ragazza (la tua ragazza)

Non mi presentare la tua ragazza (azza, azza, azza, azza)

Non me la presentare

Non ci pensare, no

No, non lo fare

O finisce male (finisce male)

Male male (Male male)

Male male (Male male)

Skrrr (Skrr)

Molto male (Molto male, Molto male).





Luca Luis (Luca Luis)

E’ una persona corretta (una persona corretta)

Sick Luis.

Sick Luke, Sick Luke.

(Spacca sulla spiaggia bro, tutto il tramonto che casca giù, te che canti tutta quella canzone “non mi presentare la tua vagiaina” eheh, e te tutto da solo sul tramonto, che G!)