Lana Del Rey – Looking For America: audio, testo e traduzione della nuova canzone sulle sparatorie di massa negli Stati Uniti

Looking for America è un singolo della cantautrice statunitense Lana Del Rey, inerente le recentissime sparatorie di massa negli Stati Uniti, rilasciata il 9 agosto 2019: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone, scritta e prodotta dall’interprete e Jack Antonoff.

Dopo essere tornata a Los Angeles, Lana ha subito scritto questo significativo brano, attraverso il quale lascia intendere di sognare un’America senza armi e quindi senza vittime innocenti. Nell’inedito, la cantante rivive la sua infanzia, citando alcuni luoghi in cui era solita recarsi, un’epoca in cui non si temeva che qualcuno ti sparasse, in cui i genitori lasciavano uscire i loro figli da soli per farli giocare, dicendo loro di tornare a casa per cena prima che facesse buio, mentre oggi sono ovviamente più prudenti e timorosi per la loro incolumità.

Lana Del Rey – Looking For America Testo e Traduzione

[Verse 1]

Took a trip to San Francisco

All our friends said we would jive

Didn’t work, so I left for Fresno

It was quite a scenic drive

Pulled over to watch the children in the park

We used to only worry for them after dark

Ho fatto un viaggio a San Francisco

Tutti i nostri amici dicevano che avremmo ballato

Non ha funzionato, quindi sono partita per Fresno

In viaggio su una strada panoramica

Accostammo per osservare i bambini nel parco

La nostra unica preoccupazione era per loro quando inizia a fare buio





[Chorus]

I’m still looking for my own version of America

One without the gun, where the flag can freely fly

No bombs in the sky, only fireworks when you and I collide

It’s just a dream I had in mind

It’s just a dream I had in mind

It’s just a dream I had in mind

Sto ancora cercando la mia personale versione dell’America

Un’America senza pistole, dove la bandiera può liberamente sventolare

Nessuna bomba nel cielo, solo fuochi d’artificio quando io e te ci scontriamo

È solo un sogno che avevo in mente

È solo un sogno a cui stavo pensando

È solo un sogno che avevo in mente

[Verse 2]

I flew back to New York City

Missed that Hudson River line

Took a train up to Lake Placid

That’s another place and time, where

I used to go to drive-ins and listen to the blues

So many things that I think twice about before I do, no

Tornai a New York

Mi sono persa quella linea del fiume Hudson

Ho preso un treno per Lake Placid

Questo è un altro posto e un’epoca in cui

Andavo al drive-in e ascoltavo il blues

Così tante cose a cui penso due volte prima di farle, no





[Chorus]

I’m still looking for my own version of America

One without the gun, where the flag can freely fly

No bombs in the sky, only fireworks when you and I collide

It’s just a dream I had in mind

It’s just a dream I had in mind

It’s just a dream I had in mind

It’s just a dream I had in mind





