Kanye West – Closed on Sunday: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Closed on Sunday è la quarta traccia racchiusa in Jesus Is King, nono album in studio di Kanye West pubblicato il 25 ottobre 2019, a poco più di un anno dall’ultima fatica discografica Ye.

Mi trasmette gioia e sorpresa il fatto che un rapper, abbia inciso un disco a tema cristiano e la traccia in oggetto rende omaggio alla domenica, un giorno importante per chi ha fede in Gesù Cristo. La domenica viene infatti considerata un giorno sacro e di riposo per la maggior parte dei cristiani, anche se purtroppo oggi non è più così. C’è da aggiungere che, come riportato chiaramente nella Bibbia Cristiana (Esodo 20,8-12), originariamente il giorno Santo, il giorno di Dio, era il sabato.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa significativa e piuttosto breve canzone, nel cui ritornello il rapper statunitense allude alla famosa catena di fast food di proprietà cristiana, vale a dire Chick-fil-A, chiusa ogni domenica.

Kanye West – Closed on Sunday Testo e Traduzione

Closed on Sunday, you’re my Chick-fil-A

Closed on Sunday, you my Chick-fil-A

Hold the selfies, put the ‘Gram away

Get your family, y’all hold hands and pray

When you got daughters, always keep ’em safe

Watch out for vipers, don’t let them indoctrinate

Closed on Sunday, you my Chick-fil-A

You’re my number one, with the lemonade

Raise our sons, train them in the faith

Through temptations, make sure they’re wide awake

Follow Jesus, listen and obey

No more livin’ for the culture, we nobody’s slave





Stand up for my home

Even if I take this walk alone

I bow down to the King upon the throne

My life is His, I’m no longer my own

I pray to God that He’ll strengthen my hand

They will think twice steppin’ onto my land

I draw the line, it’s written in the sand

Try me and you will see that I ain’t playin’

Now, back up off my family, move your hands

I got my weapons in the spirit’s land

I, Jezebel don’t even stand a chance

Jezebel don’t even stand a chance

Chick-fil-A









Chiuso la domenica, sei il mio Chick-fil-A [Nota: Chick-fil-A è un ristorante fast food con sede in America, specializzato in sandwich di pollo e chiuso la domenica]

Chiuso di domenica, sei il mio Chick-fil-A

Tieni i selfie, metti via Instagram [Nota: il rapper non ama i social network: il 12 settembre 2018, Kanye ritornò su Instagram, ma circa un mese dopo disattivò l’account. In questo arco temporale di un mese, esprimeva su Twitter le sue preoccupazioni sui pericoli dei social media]

Riprenditi la tua famiglia, tenetevi per mano e pregate

Quando hai figlie, tienile sempre al sicuro [Nota: il rapper ha due figlie (di nome North e Chicago) ed è molto protettivo]

Fai attenzione alle vipere, non lasciarle indottrinare

Chiuso la domenica, sei il mio Chick-fil-A

Sei il mio numero uno, con la limonata [Nota: tornando al tema del citato fast food, “number one” è un combo di pasti che viene fornito con un classico sandwich di pollo, patatine fritte e un drink. La limonata è una scelta popolare. Tuttavia, questo è anche un gioco di parole per professare Dio come la sua priorità numero uno.]

Alleviamo i nostri figli, insegniamogli ad avere fede [Nota: qui Kanye parla dell’importanza di far crescere i figli nella fede cristiana]

Che non cadano nelle tentazioni, assicurati che siano completamente svegli

Segui Gesù, ascolta e obbedisci

Non viviamo più per la cultura, non siamo schiavi di nessuno [Nota: in una recente intervista, il rapper ha dichiarato che siamo senza cultura, visto che ormai la cultura significa essere alla moda, apparire, stare sui social network]

Difendi la mia casa

Anche se faccio questa passeggiata da solo

Mi inchino al re sul trono

La mia vita è Sua, non mi appartiene più

Prego Dio che mi rinforzi la mani

Ci penseranno due volte a calpestare mia terra

Traccio un limite, è scritto nella sabbia

Mettimi alla prova e capirai che non sto scherzando

Ora, stai lontano dalla mia famiglia, togli le mani

Ho avuto le mie armi nella terra dello spirito

Io, Gezabele non ho nemmeno una possibilità

Jezebel non ha neanche una possibilità

