Justin Timberlake, avete mai visto la casa che ha messo in vendita? E’ pazzesca

Justine Timberlake ha messo in vendita la sua casa. L’avete mai visto, è davvero pazzesca.

Justin Randall Timberlake è un’artista a tutto tondo, oltre la sua principale attività di cantautore e produttore discografico è anche un attore e un ballerino.

Nato nel 1981 a Memphis nel Tennessee, cresce a Shelby Forest. La sua prima apparizione nel mondo dello spettacolo avviene a undici anni a seguito della sua partecipazione a Star Search dove si presenta con il suo doppio nome interpretando canzoni country.

Nel 1993 entra a far parte del Mickey Mouse Club insieme ad altri ragazzi che sono diventate star come Ryan Gosling, Britney Spears, Christina Aguilera e JC Chasez.

Quando il programma chiude, Justin decide di formare una band assieme a Chasez, sotto il nome di ‘N Sync iniziando la loro carriera nel 1996 in Europa per poi arrivare nel 1998 negli Stati Uniti dove ottengono un enorme successo con il loro primo album.

Justin Timberlake: Ecco la sua casa pazzesca

Nel 1998, Timberlake debutta come attore per un film Disney, mentre dopo altri successi la band si scioglie definitivamente nel 2002 mentre il cantante stava già lavorando ad un progetto come solista.

Ad agosto dello stesso anno presenta il suo primo singolo in solitaria, Like I Love You, che ottiene un buon successo seguito da altri singoli come Cry Me a River. Per promuovere il suo primo disco, nel 2003, vengono estratti i singoli Senorita e I’m Lovin’it, utilizzati anche per la campagna pubblicitaria del McDonald’s.

Nello stesso anno è in tournée assieme a Christina Aguilera per poi dal 2008 diventare produttore e prendere parte a molte pellicole cinematografiche.

Gli amori di Justin

Sentimentalmente dal 1998 al 2002 è stato fidanzato con Britney Spears mentre dal 2003 al 2006 è stato legato con l’attrice Cameron Diaz.

Dopo al fine di questa storia si fidanza nel 2007 con Jessica Biel sposandosi in Puglia nel 2012. La coppia ha due figli Silas e Phineas.

I coniugi Timberlake, hanno messo in vendita la loro villa di Los Angeles per la cifra di 35 milioni di dollari. Quando Justin l’acquistò spese 8,3 milioni di dollari ma da quel momento sono molte le ristrutturazioni che la coppia ha fatto.

La casa è attrezzata con 9 camere da letto, un campo da tennis, alcuni orti con prodotti a km 0, una piscina a sfioro e una seconda vasca ad immersione ad acqua fredda, una palestra interna e un’immensa sala cinema privata.

Inoltre è disposta di una dépendance per gli ospiti con due camere da letto.