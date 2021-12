Dr. Dre, sai che anche suo fratello è un famoso rap? Ecco chi è

Dr. Dre ha un fratello anche lui rapper molto famoso. Ecco di chi si tratta.

Classe 1965, Andre Romelle Young, conosciuto meglio come Dr. Dre è un rapper e regista statunitense.

Nato a Compton, in California, muove i primi passi nel mondo musicale grazie alla partecipazione all’interno del gruppo NWA (Niggaz With Attitudes), band molto importante nel mondo del rap americano e non solo.

Dal 1991 decide di intraprendere la carriera da solista, ma prima di entrare a far parte della sua ex band, era uno dei membri dei World Class Wreckin’ Cru, band nata nel 1984 sotto il nome di Disco Construction che suonava musica electro funk.

Dr. Dre: ecco suo fratello famoso

Oltre la carriera da rapper, Dr. Dre ha preso parte anche ad alcune pellicole cinematografiche. Inizialmente ha ricoperto un ruolo minore nel film Training Day del 2001 per poi prestare la sua voce al videogioco 50 Cent: Bulletproof, distribuito nel 2005.

Diventa protagonista insieme a Snoop Dogg nel film The Wash che vede entrambi i rapper nelle vesti di due amici che decidono di farsi assumere in un autolavaggio per racimolare un po’ di soldi. Ma la pellicola non è stato un successo al botteghino come si aspettava.

La madre di Dr. Dre rimase incinta a soli 16 anni e nonostante i continui consigli da parte dei famigliari di interrompere la gravidanza, la donna decise di dare al mondo il suo primo figlio, vivendo insieme al nascituro in una piccola casetta a nella periferia di Compton, finoa a quando il rapper non entra a far parte dei NWA.

Talento di famiglia

Seguendo le orme materne, il cantante è diventato padre a 17 anni, ma ha conosciuto suo figlio soltanto due anni dopo la sua nascita. Anche suo figlio Curtis, oggi segue le orme del padre nel campo musicale facendosi conoscere con il nome d’arte di Hood Surgeon.

Oltre Curtis, Dr. Dre ha avuto altri sei figli da cinque donne diverse, di cui uno di questo è scomparso nel 2008 a vent’anni per un’overdose di cocaina.

Il rapper ha anche un fratellastro molto famoso, stiamo parlando di Warren G.

Essendo figlio del marito della madre di Dr. Dre a sua volta è diventato suo fratello acquisito ed è stato proprio quest’ultimo a mettere in contatto Dre con Snoop Dogg diventati in seguito degli ottimi amici.

Curiosa è la storia di quando Dr. Dre decise di collaborare con Eminem avendo ascoltato alcuni suoi brani per poi scoprire solo in un secondo momento che si trattava di un rapper bianco.