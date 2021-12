Fredda, triste, pericolosa (ft. Franco126), Guè Pequeno | testo del brano

Ecco di seguito il testo e l’audio di Fredda, triste, pericolosa, canzone di Guè in featuring con Franco126.

Dopo tanti anni sulla scena musicale, il rapper ha deciso di cambiare il suo nome d’arte in Guè, levando l’appellativo Pequeno, su suggerimento suo amico e produttore Jacopo Pesce.

Guè: il featuring con Franco126

Il nuovo nome d’arte, è stato dato annunciato insieme al rilascio del suo nuovo album, intitolato Gvesvs, dove sulla copertina il cantante è ritratto con una corona di spina che rimanda alla mente Gesù Cristo.

Questo perché Guè è nato il 25 dicembre del 1980.

All’interno del nuovo album, sono presenti molto featuring tra cui uno con Franco126 nel brano Fredda, triste, pericolosa.

Audio e testo di Fredda, triste, pericolosa

Ecco di seguito l’audio e il testo del brano:

[Ritornello: Franco126]

So che sapore ha la solitudine

Perché la libertà ha sempre due facce

Fredda, triste e pericolosa

Forse la vita è solo una bugia

E questa voce non è neanche mia

E al silenzio non c’è una risposta[Strofa: Guè]

Mi passa la vita davanti, da estranei ad amici, da amici ad amanti

E poi di nuovo estranei, i miei sogni sono altri

Correre sulle pareti come Matrix, l’amore non è mai gratis

Il sesso è come ci fossimo vendicati

So che ti senti migliore, va bene, decidi te

Vita precaria, sei anche tu per aria, poi dici di me

Ho perso la coscienza tra un paio di cosce, tra le cosche

Non ha più valenza niente, né la vita né la morte

Vuoi solo il consenso, non c’è più il talento

Non c’entra la razza o il sesso, è un regime, sono oppresso

Senza armi, fa lo stesso, oggi è con le parole e il testo

Abbiamo fatto così tardi che poi è diventato presto

Vorrei nascondermi per sempre dalla vista della gente

Spiando il mondo dalle tende della suite del presidente

Come tutte le altre stupide leggende

È più triste che muoia il sogno, sai, che morire realmente

Ma rifarei tutto senza pentirsi

Molto meglio che esser te che fotti i tuoi amici, la tua tipa la tradisci

Ma hai la bocca piena di bugie, tu ti costituisci

Io che steppo sulle teste delle bisce

Hai bisogno te di quelli come me

Vuoi indicare il più cattivo per sentirti più pulito

Ho ucciso buoni propositi di una vita più Xanax

Luce rossa sempre accesa come fossi con Roxana

Ma è questa malinconia che mi compiace, è la tristezza che mi appaga

L’infelicità, è strano, ma mi completa

Soffrire mi fa godere in fondo in questa vita fredda

Piuttosto che come voi meglio la morte o la galera

[Ritornello: Franco126]

So che sapore ha la solitudine

Perché la libertà ha sempre due facce

Fredda, triste, pericolosa

Forse la vita è solo una bugia

E questa voce non è neanche mia

E al silenzio non c’è una risposta

Fredda, triste, pericolosa

Proprio come me

Fredda, triste, pericolosa