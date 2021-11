Justin Bieber e la pericolosa malattia che ha colpito anche Avril Lavigne: i fan sono sconvolti

Justin Bieber e Avril Lavigne sono stati colpiti da una malattia molto pericolosa. Ecco di quale si tratta.

Justin Drew Bieber, conosciuto semplicemente come Justin Bieber è un cantante, musicista e attore, apprezzato in tutto il mondo.

Nato a London, in Ontario nel Canada nel 1994 e cresciuto a Stratford con la famiglia materna, sua madre lo partorisce a diciotto anni senza essere mai stata sposata. Nonostante questo, Justin mantiene un buon rapporto anche con suo padre.

Justin Bieber e la malattia di Avril Lavigne

Nei primi anni di vita si è dilettato nel praticare molti sport come l’hockey, il calcio e gli scacchi ma diventando più grande ha cominciato ad interessarsi sempre più alla sua già pregressa passione per la musica, cominciando a prende lezioni di pianoforte, batteria, chitarra e tromba.

Nel 2007vince un concorso canoro e nello stesso anno, grazie all’aiuto di sua madre, pubblica su Youtube alcuni video dove interpreta cover dei suoi cantanti preferiti.

I video fanno il giro sul web facendo in modo di essere notato dal produttore Scooter Braun che navigava su internet e dopo aver contattato sua madre, inizialmente riluttante all’idea, propone a Bieber un contratto discografico.

Il suo primo brano, One time, ottiene un discreto riscontro, ma il cantante viene alla ribalta nel 2010 con il brano Baby che diventa la canzone più popolare di Bieber e raggiunge i vertici della Top Ten in sette paesi e la Top 5 degli Stati Uniti.

Il suo primo album riesce a raggiungere il primo posto della Billboard 200 facendo diventare Justin, il più giovane cantante maschile al primo posto nella classifica, superando il record di Stewie Wonder del 1963.

Con il passare del tempo e la pubertà la voce di Justin è cambiata, diventando più profonda e quindi cambiando di intonazione nel secondo album.

Parallelamente alla sua attività di cantante unisce anche la passione per la recitazione. Inizialmente appare in una puntata di CSI per poi essere protagonista del suo film-concerto Justin Bieber: Never say never a questi durante la sua carriera susseguono camei in altre serie tv e film.

Sentimentalmente, il cantante è sposato dal 2018 con la modella Haley Baldwin.

Il problema di salute di Bieber

Justin Bieber, agli inizi del 2020 ha annunciato ai suoi fan di aver contratto la malattia di Lyme, un’infezione trasmetta da alcune zecche che prende il nome dalla piccola cittadina americana di Lyme.

Oltre lui, anche altre celebrità dello spettacolo sono stati affetti da questa malattia tra cui anche Avril Lavigne.

Questa malattia colpisce pelle, articolazioni e il sistema nervoso, i sintomi sono intermittenti e c’è il pericolo che possa diventare cronica e a volte non si riesce a debellare del tutto.

Solitamente si manifesta in estate con una macchia rossa e può portare disturbi neurologici, artrite e problemi alla cute e all’apparato cardiovascolare.

