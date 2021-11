By

Ascolta la canzone “Seta” di Elisa. Dai anche un’occhiata al significato, al testo e al videoclip ufficiale del singolo.

Canzone uscita il 24 novembre 2021, “Seta”, interpretata dall’amatissima artista nostrana Elisa, è un singolo che ha ottenuto un enorme successo anche solamente a poche ore dal debutto.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo e al videoclip ufficiale, scoprendo il significato profondo che costituisce.

Seta: il significato della canzone di Elisa

Stando a quanto dichiarato dalla cantante e cantautrice triestina, la canzone ha un significato davvero potente, quello della forza delle donne.

Infatti, da ciò che si apprende anche guardando il videoclip ufficiale, si capisce che il nuovo singolo tratta di una figura femminile che, nonostante le violenze subite, riesce a trasformare le sue fragilità di persona umana in forza a tutti gli effetti.

A tal proposito, la stessa Toffoli ha affermato:

“Il video di Seta è una storia che ho scritto di mio pugno, ha un messaggio forte che mi sta a cuore. Riguarda la forza femminile. […] Sono emozionata ❤“

Seta testo Elisa

Dove andiamo questa sera

Non lo hai letto il fondo del caffè

Dentro il buio c’è la seta

e nei sogni quello che non c’è

Ho lo stesso profumo che ho messo quella volta

Quando ancora la notte era lunga, era più lenta

Quanti giri facciamo prima di una carezza

Io sospesa, qui in bilico il cuore di chi aspetta

Quando entro nel tuo mondo crolla il pavimento

Vedo frantumarsi ogni momento

Non ti so spiegare quello che sento

Quello che sento

Quante parole mastico

Alza la radio al massimo

Scalzi ballare è un classico

E cantare male

Anche l’argento si ossida

Come perla in un’ostrica

Ma un bacio è corrente elettrica

È un filo di rame che diventa seta

Seta

È un filo di rame che diventa seta

Dove andiamo questa sera

Ti ho cercato ma non so perché

Forse è vero faccio confusione

Non hai colpe

Ogni piccola mia insicurezza si fa grande

Le parole d’amore leggere come le bolle

Intrecciarsi le mani per dirsele più forte

Più forte

Quando entro nel tuo mondo crolla il pavimento

Vedo frantumarsi ogni momento

Non ti so spiegare quello che sento

Quello che sento

Quante parole mastico

Alza la radio al massimo

Scalzi ballare è un classico

E cantare male

Anche l’argento si ossida

Come perla in un’ostrica

Ma un bacio è corrente elettrica

È un filo di rame che diventa seta

Seta

È un filo di rame che diventa seta

Il videoclip ufficiale

Giordano Caforio