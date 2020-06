Juanfran – Quédate Con La Persona Que Te Sepa Valorar (El Final): leggi il testo e la traduzione della canzone

Quédate Con La Persona Que Te Sepa Valorar (El Final) è una canzone del giovanissimo ed emergente Juanfran, rilasciata il 15 aprile 2020 via DN7 Music. Leggi il testo e la traduzione in italiano di questo contagioso singolo.

Dopo il successo di Como llora, il giovane artista canarino ha reso disponibile questa canzone (ascoltala) dal lungo titolo “Resta con la persona che sa apprezzarti (Alla Fine)”, a cui va aggiunto “freestyle 1“, nella quale dispensa consigli nella sfera affettiva.

JuanFran El Final testo

Quédate con la persona que te sepa valorar

Que nunca te diga cuándo y dónde tú tienes que estar

Que nunca te deje sólo aunque tú lo quieras callar

Que quiera todo tu cuerpo y que no lo quiera cambiar

Que te sepa querer y que siempre esté a tu lado

Que diga “puedes con todo”, aún saber que te ha costado

Que te bese la boca, diciendo que te ama

Y si supera el invierno, pues que se quede en verano

Sé que todo es difícil cuando de amores no aprendes

Pero lucha por quién te ama y no por quién no esté pendiente

Las estrellas que no brillan dicen que al final se aprende

El camino fue difícil, el amor nuevo sorprende

Me paro encima viendo cómo la vida ha pasado

Y dándome de cuenta de que nunca nada valoraba

En mi sueño, el camino y meta no logradas

Nunca me rendí sabiendo que en otro pensabas

Pensaba que realmente era bien diferente

Luchas por quién no te ama y por ti sufre otra gente

No quiero que seas más guapa, quiero que lo valores

Quiero que sea algo bonito y no se rompan corazones

Y así es

Quieres a quién no te quiere y te hacen perder

Mientras otros están mal, lo dejas caer

La vida es un juego y tienes que aprender

Que si no demuestra amor, es que te van a joder

Y así es

Quieres a quién no te quiere y te hacen perder

Mientras otros están mal, lo dejas caer

La vida es un juego y tienes que aprender

Que si no demuestra amor, es que te van a joder

Me jodieron mil y una vez, pues, me jodieron

Me fié de las palabras y ni ellos que valieron

De la llave del candado y que me encierren, que lo quiero

No corro más por personas que nunca lo merecieron

Y al final te das cuenta sólo, no hace falta más

Tuve miedo a perder y también a ganar

Pero siempre sigue fuerte, tienes que avanzar

Porque si caes sólo nadie a ti te va a ayudar, no

Nadie te va a ayudar, oh, no, yeah, na-na-na-na-na





Quédate con la persona que te sepa valorar

Que nunca te diga cuándo y dónde tú tienes que estar

Que nunca te deje sólo aunque tú lo quieras callar

Que quiera todo tu cuerpo y que no lo quiera cambiar, no

Que no lo quiera cambiar, yeah





El Final JuanFran traduzione

Resta con la persona che sa apprezzarti

Che non ti dica mai quando e dove devi andare

Che non ti lasci mai solo anche se parla troppo

Che desidera tutto il tuo corpo e che non vuole cambiarlo

Che sappia amarti e che sia sempre al tuo fianco

Che dica “puoi sopportare qualunque cosa”, pur sapendo quanto ti è costato

Lascia che ti baci la bocca, dicendo che ti ama

E se supererà l’inverno, allora resterà in estate

So che tutto è difficile quando non si impara dall’amore

Ma lotta per chi ti ama e non per chi non ti aspetta

Le stelle che non brillano dicono che alla fine impari

Il percorso è stato difficile e il nuovo amore stupisce

Sono di sopra a guardare come andata la vita

E rendendomi conto che non apprezzavo mai nulla

Nel mio sogno, il percorso e l’obiettivo non raggiunto

Non mi sono mai arreso pur sapendo che pensavi ad un altro

Pensavo che fosse davvero diverso

Lotti per chi non ti ama e qualcun altro soffre per te

Non voglio che tu sia la più bella, voglio i valori

Voglio che sia qualcosa di bello e senza cuori spezzati

E’ così

Ami chi non ti ama e ti fa perdere

Mentre altre persone che potrebbero andar bene, non le consideri

La vita è un gioco e devi imparare

Che se non dimostrano amore, te la metteranno in quel posto





E’ così

Ami chi non ti ama e ti fa perdere

Mentre altre persone che potrebbero andar bene, non le consideri

La vita è un gioco e devi imparare

Che se non dimostrano amore, te la metteranno in quel posto

Me l’hanno messa in quel posto mille e un volta, beh, me l’hanno messa in quel posto

Mi fidavo delle parole e non sono nemmeno servite

Dammi la chiave della serratura e rinchiudimi, lo voglio

Non corro più dietro alle persone che non l’hanno mai meritato

E alla fine ti rendi conto da solo, che non hai bisogno di altro

Avevo paura di perdere e anche di vincere

Ma bisogna sempre essere forti, bisogna andare avanti

Perché se cadi solo nessuno ti aiuterà, no

Nessuno ti aiuterà, oh, no, sì, na-na-na-na-na

Resta con la persona che sa apprezzarti

Che non ti dica mai quando e dove devi andare

Che non ti lasci mai solo anche se parla troppo

Chi desidera tutto il tuo corpo e che non vuole cambiarlo, no

Che non vuole cambiarlo, sì

