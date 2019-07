Juan Magán – Sobrenatural feat. Marielle Hazlo & Álvaro Soler: video ufficiale, testo e traduzione

Il 19 luglio 2019 è uscito il nuovo album di Juan Magán intitolato 4.0 (ascoltalo su Spotify) e Sobrenatural è un singolo estratto dal progetto, inciso con la collaborazione di Álvaro Soler e Marielle Hazlo. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale.

E’ abbastanza gradevole la nuova canzone del dj, produttore e cantautore spagnolo, scritta con la collaborazione di Alvaro Andy Clavijo Molina, Aron Jey e dagli altri due interpreti: la cantautrice statunitense-dominicana Marielle Hazoury Lora e lo spagnolo Soler, che in Italia conosciamo molto bene per le sue hit.

Sobrenatural testo e traduzione – Juan Magán • Álvaro Soler • Marielle Hazlo

Download su: Amazon – iTunes

[Juan Magán]

Un ayer adelantado

Un pasado recordado

Quizás un no y antes vivido

Un deja vu que ya pasé

Te esperas y no deseo

Y sin desearlo la encontré

Recordando aquel momento

En que en mis sueños la besé

Entre mis sueños la besé, ye-eh

Un ieri anticipato

Un passato ricordato

Forse un no e prima vissuto

Un deja vu che ho già avuto

Tu aspetti e io non voglio

E senza volerlo l’ho trovata

Ricordando quel momento

In cui nei miei sogni l’ho baciata

Nei miei sogni l’ho baciata, eh-eh

[Álvaro Soler]

Cuando me mira y me sonríe más

Yo no aguanto más

Y yo quiero gritar

Lo que yo siento es sobrenatural

Empiezo a temblar

Y no puedo más

La adrenalina se empieza notar

Y se acerca más

Empiezo a volar

Entre las nubes de su manantial

Sobrenatural

Mírala, mortal

Quando mi guarda e mi sorride di più

Non ce la faccio più

E voglio gridare che

Quello che provo è soprannaturale

Comincio a tremare

E non ne posso più

L’adrenalina inizia a farsi notare

E si sta avvicinando

Inizio a volare

Tra le nuvole della sua primavera

Soprannaturale

Guardala, micidiale

[Juan Magán]

Sólo ven, dame una señal

Que me encienda los sentidos

Pa’ volverte a soñar

Sería un pecado mortal

Que me pierda en el camino

Sin volverme a enamorar

Vieni, fammi un segnale

Che mi accenda i sensi

Per tornare a sognare

Sarebbe un peccato mortale

Che mi perda lungo il cammino

Senza innamorarmi di nuovo

[Álvaro Soler]

Es pura adrenalina cuando yo siento tu cuerpo, oh-oh-oh

Es pura adrenalina cuando yo siento tu amor

La medicina que me cura y que me tiene envuelto, oh-oh-oh

Tú me la diste entre mis sueños con esa pasión

È pura adrenalina quando sento il tuo corpo, oh-oh-oh

È pura adrenalina quando sento il tuo amore

La medicina che mi guarisce e che mi avvolge, oh-oh-oh

Me l’hai data nei miei sogni con tale passione

[Juan Magán]

Cuando me mira y me sonríe más

Yo no aguanto más

Y quiero gritar

Lo que yo siento es sobrenatural

Y empiezo a temblar

Yo no puedo más

La adrenalina se empieza notar

Y se acerca más

Empiezo a volar

Entre las nubes de su manantial

Sobrenatural

Mírala, mortal

Quando mi guarda e mi sorride di più

Non ce la faccio più

E voglio gridare che

Quello che provo è soprannaturale

E comincio a tremare

Io non ne posso più

L’adrenalina inizia a farsi notare

E si sta avvicinando

Inizio a volare

Tra le nuvole della sua primavera

Soprannaturale

Guardala, micidiale





[Álvaro Soler]

Sólo ven, dame una señal

Que me encienda los sentidos

Para volverte a soñar

Sería un pecado mortal

Que me pierda en el camino

Sin volverme a enamorar

Vieni, fammi un segnale

Che mi accenda i sensi

Per tornare a sognare

Sarebbe un peccato mortale

Che mi perda lungo il cammino

Senza innamorarmi di nuovo

[Marielle Hazlo]

Un ayer adelantado

Un pasado recordado

Quizás un no y antes vivido

Un deja vu que ya pasé

No espero si no deseo

Y sin desearlo la encontré

Recordando aquel momento

En que en mis sueños te besé

Entre mis sueños te besé-e-e-e

Un ieri anticipato

Un passato ricordato

Forse un no e prima vissuto

Un deja vu che ho già avuto

Non aspetto se non voglio

E senza volerlo l’ho trovato

Ricordando quel momento

In cui nei miei sogni ti ho baciato

Nei miei sogni ti ho baciato

[Álvaro Soler]

Cuando me mira y me sonríe más

Yo no aguanto más

Y quiero gritar

Lo que yo siento es sobrenatural

Y empiezo a temblar

Yo no puedo más

Quando mi guarda e mi sorride di più

Non ce la faccio più

E voglio gridare che

Quello che provo è soprannaturale

E comincio a tremare

Io non ne posso più

[Juan Magán]

La adrenalina se empieza notar

Y se acerca más

Empiezo a volar

Entre las nubes de su manantial

Sobrenatural

Mírala, mortal

L’adrenalina inizia a farsi notare

E si sta avvicinando

Inizio a volare

Tra le nuvole della sua primavera

soprannaturale

Guardala, micidiale





[Álvaro Soler]

Sólo ven, dame una señal

Que me encienda los sentidos

Pa’ volverte a soñar

Vieni, dammi un segnale

Che mi accenda i sensi

Per tornare a sognare

[Juan Magán]

Sería un pecado mortal

Que me pierda en el camino

Sin volverme a enamorar

Sarebbe un peccato mortale

Che mi perda lungo il cammino

Senza innamorarmi di nuovo





Ascolta su: