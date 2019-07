Psicologi – Guerra E Pace: audio e testo del nuovo brano

Guerra E Pace è il nuovo singolo degli Psicologi, disponibile dal 4 luglio 2019 per Bomba dischi: il testo e l’audio della canzone, scritta dal duo composto dl napoletano Drast (Marco De Cesaris) & e del romano Lil Kaneki (Alessio Aresu).

Dopo il successo di “Diploma” e “Autostima”, è il momento di quest’altro interessante e gradevole pezzo prodotto da Tom Bailey, on air dal 5 luglio.

Psicologi Guerra E Pace Testo

[Drast]

Volevi uno come me che ha paura come te

Che non dorme mai la notte, non sorride da una vita

Vedi, a volte penso che meritiamo un po’ di più

Di chi alla cattedra parlava e stava zitto nella vita

A casa tua mancano i soldi e non c’è nemmeno amore

Io con te girerei il mondo, ma ti saluto alla stazione

E mentre ti guardo (mentre ti guardo)

Mi dici: “Marco, scusa se piango (scusa se piango)

Ma sogno le nuvole e sto sull’asfalto”.





[Drast]

Quella foto è bella ma era meglio col sorriso

Ci facciamo la guerra perché la pace fa schifo

Ricordo tutte quante le notti passate in giro

Ritornavamo a casa con le luci del mattino

Quella foto è bella ma era meglio col sorriso

Ci facciamo la guerra perché la pace fa schifo

Ricordo tutte quante le notti passate in giro

Ritornavamo a casa con le luci del mattino.

[Lil Kaneki]

È che sono stron*o

Parto e nemmeno ritorno

Parto nemmeno, non so se saluto

Perché ogni minuto con te vale un giorno, eh-ah (eh-ah)

I tuoi occhiali ti stanno un po’ grandi

Ho paura un po’ di innamorarmi

Ho lasciato pezzi di cuore da tutte le parti

Io che sto zitto, tu che mi parli, tu che mi sai parlare

Io un po’ sconfitto, tu che mi abbracci perché mi sai abbracciare

Io e i miei fratelli ancora per strada, sempre a contrattare

Perché in carcere fa freddo ma almeno si può mangiare (si può mangiare).





[Drast]

Quella foto è bella ma era meglio col sorriso

Ci facciamo la guerra perché la pace fa schifo

Ricordo tutte quante le notti passate in giro

Ritornavamo a casa con le luci del mattino

Quella foto è bella ma era meglio col sorriso

Ci facciamo la guerra perché la pace fa schifo

Ricordo tutte quante le notti passate in giro

Ritornavamo a casa con le luci del mattino (con le luci del mattino).





