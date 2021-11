Be Alive – Beyonce | Testo, traduzione e video

Beyonce è tornata: la star americana ha lasciato tutti senza parole con il suo nuovo singolo, Be Alive. Una vera denuncia social, un inno alla lotta per i propri diritti mai detto conquistati e sicuri nonostante gli anni di sofferenza.

La sua voce, il suo graffio sono riconoscibilissimi: Beyonce ha una voce che entra con forza nel cuore delle persone per rimanerci e cambiarli rendendoli inevitabilmente migliori. Molto spesso, la cantante, si è fatta portavoce di disagi sociali e ingiustizie. Oggi torna sulla scena musicale con Be Alive.

Beyoncè tona con una canzone che lascia il segno: Be Alive

La cantante canta un inno contro le discriminazioni razziali che ancora oggi minano la vita delle persone di colore. Beyoncè è sempre stata una che non le ha mandate a dire e per questo ha voluto esprimere il suo personale pensiero in una canzone davvero molto profonda e dal ritmo coinvolgente.

L’artista ha realizzato in una frase sintetizza l’essenza del suo grido ‘Non potrei cancellare questo nero anche se ci provassi’ ed è per questo che ne va orgogliosa perché è il suo essere ed è solo una caratteristica fisica, non un limite come lo è stato per ‘la sua gente’ per anni.

Be Alive: video, testo e traduzione

Per sapere qual è il significato più intimo della canzone, oltre al testo vi forniremo anche la traduzione ufficiale. Ecco le parole di Be Alive.



Be Alive

It feels so good to be alive

Got all my family by my side

Couldn’t wipe this black off if I tried

That’s why I lift my head with pride

I got a million miles on me

They want to see how far I’ll go

The path was never paved with gold (Gold)

We worked and built this on our own (Own)

And can’t nobody knock it if they tried

This is hustle personified

Look how we’ve been fighting to stay alive

So when we win we will have pride

Do you know how much we have cried?

How hard we had to fight?

(It feels so good to be alive) It feels so, so, so, so good

(Got all my sisters by my side) I got all my sisters by my side

(Couldn’t wipe this black off if I tried) Black off if I tried

(That’s why I lift my head with pride) Now we’re sitting on top of the world again

I got a million miles on me

They want to see how far I’ll go (They want to see how far I’ll go)

The path was never paved with gold (Gold)

We fought and built this on our own (We fought and built this on our own, own)

And can’t nobody knock it if they tried

This is hustle personified

Look how we’ve been fighting to stay alive

So when we win we will have pride

Do you know how much we have cried?

How hard we had to fight?

(It feels so good to be alive) It feels so good, so good

(Got all my family by my side) And we gon’ sit on top of the world again

(Couldn’t wipe this black off if I tried) And I wouldn’t trade nothing

And I wouldn’t trade nothing (That’s why I lift my head with pride)

So baby, lift your head, yeah

(It feels so good to be alive) Darling, it’s a celebration for you, yeah

(I got the tribe all by my side) You’re doing everything they said you couldn’t do

(Couldn’t wipe this black off if I tried)

(That’s why I lift my head with pride) Lift your head, yeah

(Ooh, I tried)

Per chi è curioso di sapere cosa ha voluto dire la cantante con questa canzone, ecco la traduzione.

Essere vivi

È così bello essere vivi

Ho tutta la mia famiglia al mio fianco

Non potrei cancellare questo nero se ci provassi

Ecco perché alzo la testa con orgoglio

Ho un milione di miglia su di me

Vogliono vedere fino a che punto andrò

Il sentiero non è mai stato lastricato d’oro (Oro)

Abbiamo lavorato e costruito questo da soli (proprio)

E nessuno può bussare se ci provano

Questo è il trambusto personificato

Guarda come abbiamo combattuto per rimanere in vita

Quindi quando vinceremo saremo orgogliosi

Sai quanto abbiamo pianto?

Quanto abbiamo dovuto combattere?

(È così bello essere vivi) È così, così, così, così bello

(Ho tutte le mie sorelle al mio fianco) Ho tutte le mie sorelle al mio fianco

(Non potrei cancellare questo nero se ci provassi) Nero se ci provassi

(Ecco perché alzo la testa con orgoglio) Ora siamo di nuovo seduti in cima al mondo

Ho un milione di miglia su di me

Vogliono vedere quanto lontano andrò (Vogliono vedere quanto lontano andrò)

Il sentiero non è mai stato lastricato d’oro (Oro)

Abbiamo combattuto e costruito questo da soli (Abbiamo combattuto e costruito questo da soli, da soli)

E nessuno può bussare se ci provano

Questo è il trambusto personificato

Guarda come abbiamo combattuto per rimanere in vita

Quindi quando vinceremo saremo orgogliosi

Sai quanto abbiamo pianto?

Quanto abbiamo dovuto combattere?

(È così bello essere vivi) È così bello, così bello

(Ho tutta la mia famiglia al mio fianco) E ci siederemo di nuovo in cima al mondo

(Non potrei cancellare questo nero se ci provassi) E non scambierei niente

E non scambierei nulla (Ecco perché alzo la testa con orgoglio)

Quindi piccola, alza la testa, sì

(È così bello essere vivi) Tesoro, è una festa per te, sì

(Ho la tribù tutta al mio fianco) Stai facendo tutto quello che hanno detto che non potevi fare

(Non potrei cancellare questo nero se ci provassi)

(Ecco perché alzo la testa con orgoglio) Alza la testa, sì

(Ooh, ci ho provato)