Fasma – NO(I): audio e testo della canzone

In NO(I), undicesima traccia dell’album Io Sono Fasma, il rapper romano parla di una relazione ormai giunta al capolinea. Il testo e l’audio di questo coinvolgente brano, uno dei più apprezzati della seconda era discografica del giovane Tiberio Fazioli.

Scritta di suo pugno e prodotta da Luigi Zammarano, in arte GG, la traccia è un nostalgico ricordo della persona amata e delle cose che faceva insieme a lei, che il protagonista sente la necessità di raccontare.

Fasma – Noi testo

(E non sono più chi ero quando stavo con te

Ma comunque mi fa male quando parlo di te

Ho paura di chieder cosa pensi di me

Ogni volta che mi pensi tu ricordati che)

E non sono più chi ero quando stavo con te

Ma comunque mi fa male quando parlo di te

Ho paura di chieder cosa pensi di me

Ogni volta che mi pensi tu ricordati che





Vorrei un ricordo di noi

Da rivivere ogni volta che vuoi

Per scordarci che ci siamo fatti

Dai baby, combatti

Siamo solo due pazzi

Che non sanno amarsi

Ma se un giorno ci lasciamo sai che

Non vorrei che scordassi di me

Quelle parti che nascondo agli altri

E mostravo solo con te

Quelle parti

Che hai usato come armi

Mi piace se mi tocchi

Ma amo se mi parli

E scoppiamo come pazzi

Dormiamo fino a tardi

Parliamo con gli sguardi e poi ci odiamo come tanti

Fino a quando mi tocchi e diventiamo come amanti

E ora non mi guardi più

(Baby, dove andiamo ora?

Io e te una cosa sola

Non voglio più chiedere scusa

Per cosa sono diventato ora)

E non sono più chi ero quando stavo con te

Ma comunque mi fa male quando parlo di te

Ho paura di chieder cosa pensi di me

Ogni volta che mi pensi tu ricordati che





Vorrei un ricordo di noi

Da rivivere ogni volta che vuoi

Per scordarci che ci siamo fatti

Dai baby, combatti

Siamo solo due pazzi

Che non sanno amarsi

Ma se un giorno ci lasciamo sai che

Non vorrei che scordassi di me

Quelle parti che nascondo agli altri

E mostravo solo con te





