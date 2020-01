Iva Zanicchi – Sangue nero: audio, video e testo del singolo scritto da Cristiano Malgioglio

In occasione dell’ottantesimo compleanno, Iva Zanicchi torna a cantare nel singolo Sangue nero (testo, audio e il video), scritto per lei da Cristiano Malgioglio, già autore di alcuni dei suoi successi. La traccia è disponibile ovunque dal 18 gennaio 2020.

Si tratta di una canzone passionale nella quale si parla di un amore talmente sofferto, da far divenire il sangue nero, un amore doloroso, un tunnel senza fine, anche se la cantante, che la interpreta con un certo vigore e con la sua consueta graffiante voce, lascia intravedere un barlume di speranza.

“Questo brano, che canto con vigore e che sento molto, è un vecchio fado riarrangiato in modo più moderno con un intenso testo di Cristiano Malgioglio” Ha affermato la cantante.

Il video è un susseguirsi di istantanee della sua vita: nelle immagini vediamo infatti scatti della Zanicchi, anche di quando era bambina e ragazza. Insomma, nella sua semplicità, il filmato è molto bello e di grande impatto.

Iva Zanicchi – Sangue nero testo





Download su: Amazon – iTunes

Io con te o senza te

un’altra notte ancora

un’altra vita, un’altra me

madre mia, la gelosia

è come un tango antico

So com’è il mare dentro me

so cos’è il letto senza te

sto ballando, lui dov’è?

Ho ancora una speranza, il sangue nero

amore mio, madre mia, la gelosia

è come un fuoco lento





So com’è il mare dentro me

so com’è il letto senza te

sto ballando, lui dov’è?

Ho ancora una speranza, il sangue nero

amore mio, madre mia, la gelosia

è come un fuoco lento





