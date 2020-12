RDS Christmas Band & BAZ – Il regalo che vuoi, il singolo natalizio benefico: video e testo della simpatica canzone

Anche in questo 2020 si rinnova l’appuntamento con la canzone natalizia di Radio RDS, che in data 30 novembre 2020 ha rilasciato Il regalo che vuoi, simpaticissimo singolo ancora una volta opera di RDS Christmas Band & Marco “Baz” Bazzoni, comico, attore, cantante e conduttore radiofonico sardo classe 1979. Il testo e il video del brano.

Dopo il tormentone del 2019 “Natale reggaeton“, l’emittente radiofonica ha sganciato questa canzone, scritta da Baz, Erik Bosio, Matteo Monforte e Andrea Midena, e prodotta da Dalton Studio e RDS, mentre la regia del filmato è di Marco Beltrami. Il video vede la partecipazione di RDS Christmas Band, composta da tutti gli speaker di RDS.

Il regalo che vuoi è un brano che ironizza sui regali di Natale non graditi, il che, diciamocelo pure, è veramente un classico, un qualcosa che avviene molto spesso. Effettuare il download della canzone è molto importante, in quanto tutti i proventi delle vendite verranno devoluti a Save the Children attraverso l’iniziativa denominata “Regali Solidali”, che trasformerà questo denaro in un regalo per il futuro di tanti bambini in difficoltà nel nostro Paese.

Il Testo di Il regalo che vuoi – Canzone di Natale RDS

Scende la neve sul davanzale

senti le renne, è Babbo Natale

dalla Lapponia sgasando arriverà

Presto, appoggia il limoncello

corri sotto l’alberello

chissà che regali scarterai

ma tanto già lo sai

Sempre riceverai

un regalo brutto che poi riciclerai

sempre riceverai

quel regalo brutto che non vorresti mai

Calze antiscivolo agghiaccianti ma c’hai la moquette

un coprisella a fiori gialli per la tua cyclette

sali da bagno ma la vasca a casa non ce l’hai

chi se ne frega adesso, alza la radio, dai

Babbo natale adesso basta

ma non potevi farmi una busta

invece di questo set per la fonduta?

Ogni anno tu ci speri

che il miracolo si avveri

chissà che regali scarterai

ma tanto già lo sai





Sempre riceverai

un regalo brutto che poi riciclerai

sempre riceverai

quel regalo brutto che non vorresti mai

I guanti per sciare ma tu vivi a Cefalù

pigiama di flanella così non ti accoppi più

un phon da viaggio ma i capelli proprio non ce li hai

alza la radio adesso, c’è RDS, sai

Sempre (sempre)

insieme a noi

con RDS avrai il regalo che vuoi

sempre (sempre)

sempre con noi

con RDS fai il Natale coi tuoi