Noisys – Cuore Rotto: il testo della bella canzone

Cuore Rotto è un singolo dell’emergente e giovane Noisys, rilasciato su Youtube il 2 dicembre 2020: leggi il testo e guarda il lyric video di questo bel brano, scritto dall’interprete e prodotto da Aries Studio.

Noisys, al secolo Massimiliano Raffaele Bambace, è un trapper nato a Giugliano in Campania il 22 marzo 2001 in arte Noisys. Nel 2019 decide di farsi strada nel mondo della musica rilasciando “Bang Bang” e “2001”. Nel 2020 è la volta di “Nennè”, “Sotto le stelle” e Mon Amie, e grazie a “Sotto le stelle” il suo nome inizia a diffondersi. Qualche mese dopo la release di quel brano, grazie alla collaborazione con Anthony ha creato una vera hit battezzata “Chella è Femmena” (11 milioni di views del videoclip e oltre 3 milioni di ascolti su Spotify), che consacra Noisys nel mondo della musica.

La canzone in oggetto, caratterizzata da un testo in dialetto campano e italiano, è a parer mio molto bella e valida, non a caso a poche poche dal rilascio, è già divenuta virale.

Noisys – Cuore Rotto Testo

Noisys

Si t’annamur nun ‘o ssaje comm fa mal ‘o prim ammor

chi ha lassat tutt cos’ si po bbene ‘e na guaglion’

chi vo bben overamente s’appresenta sott ‘a casa

no ca quand stat appiccecat a ser’ sta cu nat





E mo’ nun alluccá

e mo’ ch chiagn a ffá

e mo’ nun fa’ accussí

e mo’ me faje murí

E sto cantann ‘sta canzon pe chi ha pers nu cumpagn’

a chi chiagne tutt ‘e nott pecchè ha pers pur ‘a mamm’

l’ammor nun è fatt’ pe chi mett sul’ ‘o cor’

a chi te mann’ a buonanott’ sul pecchè..

te chied scus amò

si c’amm pers, fors’ è colpa mij

sper ca staje a cas

ca nun chiagn’ e chesta ser vuó rummí

sai ca tutt cos po cagnà

ma ‘o tiemp’ aret nun po turná

bast ca me chiamm, ca me chiamm e veng llá

E allora vasm ma primm spuogliet’

e si ce tien’ overament allor scusm

l’ammor nun è fatt pe chi soffr accussí

ca si nun ‘o chiamm chesta nott, po te sient e murí

Allora vasm ma primm spuogliet’

e si ce tien’ overament allor scusm

e mo’

e mo’

E mo’ nun alluccá

e mo’ ch chiagn a ffá

e mo’ nun fa’ accussí

e mo’ me faje murí

no, no

no, no, no





E allora vasm ma primm spuogliet’

e si ce tien’ overament allor scusm

l’ammor nun è fatt pe chi soffr accussí

ca si nun ‘o chiamm chesta nott, po te sient e murí

Allora vasm ma primm spuogliet’

e si ce tien’ overament allor scusm

e mo’

e mo’

E mo’ nun alluccá

e mo’ ch chiagn a ffá

e mo’ nun fa’ accussí

e mo’ me faje murí