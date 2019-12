Iggy Pop – Loves Missing: video, testo e traduzione del singolo

Loves Missing è la seconda traccia ma anche il quarto singolo di Iggy Pop estratto dal 18esiamo album solista Free, pubblicato il 6 settembre 2019, a tre anni e mezzo dall’ultima fatica discografica Post Pop Depression.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video che accompagna la canzone, un semplice filmato diretto da Simon Taylor.

Scritto con la collaborazione di Leron Thomas, che ha anche curato la produzione, questo pezzo arriva dopo la title track, “James Bond” e “Sonali”, rispettivamente rilasciati il 18 luglio, il 14 e il 28 agosto.

“Sento di essermi sbarazzato dell’insicurezza cronica che mi ha sempre perseguitato“, ha dichiarato l’artista, che in “Free” si è dimenticato delle chitarre e della vanità rock di una vita, per concentrarsi sulle uniche cose che oggi lo fanno stare bene.

Iggy Pop – Loves Missing testo e traduzione

[Verse 1]

She’s thinking about something we all need

All need

Clock’s ticking, not giving her room to breathe

To breathe

[Chorus]

Loves screaming

Loves missing

[Verse 2]

Loves screaming, so quietly and in pain

Loves absent, it’s failing her once again, again

[Chorus]

Loves screaming

Loves screaming

[Verse 3]

Dark future, she just needs someone to say

To say

“I love you”, before she gets pushed away





[Bridge]

Loves absent

Loves absent

The center won’t hold me in

Loves absent

And she cannot touch a friend

A friend

She’s breathing, and that isn’t gonna help

No help

Clock’s ticking, it’s bad when she’s by herself

Herself

[Outro]

Loves screaming

Loves missing

Loves screaming

Screaming





Sta pensando a qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno

Di cui tutti hanno bisogno

Il tempo passa, non le dà spazio per respirare

Respirare

Ama urlare

Ama dileguarsi

Ama gridare, così silenziosamente e sofferente

Ama l’assenza, sta fallendo ancora una volta, ancora una volta





Ama urlare

Ama urlare

Futuro oscuro, ha solo bisogno di qualcuno che le dica

Che le dica

“Ti amo”, prima che venga respinta

Ama l’assenza

Ama l’assenza

Il cuore non mi stringe

Ama l’assenza

E non riesce a toccare un’amica

Un’amica

Respira e questo non sarà d’aiuto

Nessun aiuto

Il tempo passa, fa male quando è da sola

Da sola

Ama urlare

Ama dileguarsi

Ama urlare

Urlare

