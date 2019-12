Alanis Morissette – Reasons I Drink: audio, testo e traduzione del comeback

Rilasciato lunedì 2 dicembre 2019, Reasons I Drink è un singolo che segna il ritorno della cantautrice canadese Alanis Morissette. Si tratta del primo estratto dal futuro nono album Such Pretty Forks in the Road, atteso per maggio 2020, a quasi otto anni dall’ultima fatica discografica Havoc and Bright Lights.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa nuova e interessante canzone, scritta dall’interprete con la collaborazione di Michael Farrell, mentre Alex Hope ha curato la produzione. Qui è evidente che l’artista non se la sta passando molto bene…

Per quel che concerne il significato, come da titolo, Reasons I Drink è infatti un brano molto onesto, una confessione dell’artista che ammette di bere per dare sollievo ad uno stato d’animo non proprio al top. Oltre ad affogare i dispiaceri nell’alcol, Alanis sembra che faccia anche uso di farmaci e inoltre non le manda a dire all’industria discografica, che definisce “malata”.

Alanis Morissette Reasons I Drink testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

These are the reasons I drink

The reasons I tell everybody I’m fine even though I am not

These are the reasons I overdo it

I have been working since I can remember, since I was single digits

Now, even though I’ve been busted

I don’t know where to draw the line ’cause that groove has gotten so deep

[Pre-Chorus 1]

And nothing can give reprieve like they do

Nothing can give a break for this soldier like they do

[Chorus 1]

Here we are

I feel such rapture and my comfort is so strong

One more hit

It feels so helpful in my need for respite

[Verse 2]

And here are the reasons I eat

Reasons I feel everything so deeply when I’m not medicated

And so that’s it, I am buying a Lamborghini

To make up for these habits, to survive this sick industry

[Pre-Chorus 2]

Nothing can give reprieve like they do

Nothing can give me a break from this torture like they do

[Chorus 2]

Here we are

I feel such rapture and my comfort is so strong

One more sip

It feels so helpful in my need for some long overdue respite





[Bridge]

And these are the reasons I don’t even think I would quit

And these are the reasons I can’t even see straight

And these are the ones whom I know it so deeply affects

And I am left wondering how I would I function without it

[Chorus 3]

Here we are

I feel such rapture and my comfort is so strong

One more rip

I go from one mini pad to another to stay lit





Queste sono le ragioni per cui bevo

Le ragioni per le quali dico a tutti di stare bene, anche se non è così

Questi sono i motivi per cui esagero

Lavoro da sempre, da quando avevo meno di 10 anni

Ora anche se mi hanno beccata

Non so quando fermarmi perché quel solco è diventato così profondo

E nulla può dare tregua come fa l’alcool

Nulla può dare tregua a questa soldatessa come l’alcool

Eccoci qui

Provo un tale estasi e il mio sollievo è così intenso

Un altro bicchierino

E’ così utile per la mia necessità di sollievo

Ed ecco le ragioni per cui mangio

Le ragioni per cui sento tutto così tanto quando non sono sotto l’effetto dei farmaci

Ed è tutto qui, sto comprando una Lamborghini

Per compensare queste abitudini, per sopravvivere a questa industria malata





Nulla può dare tregua come fa l’alcool

Nulla può dare tregua da questa tortura come l’alcool

Eccoci qui

Provo un tale estasi e il mio sollievo è così intenso

Un altro sorso

E’ così utile per la mia necessità di sollievo atteso da tempo

E questi sono i motivi per cui non penso minimamente a smettere

E questi sono i motivi per cui non riesco a ragionare (o “vederci chiaro”)

E questi sono quelli che so che influiscono così tanto

E mi chiedo come potrei funzionare senza di essi

Eccoci qui

Provo un tale estasi e il mio sollievo è così intenso

Me ne sparo un altro

Vado da un bicchierino all’altro per rimanere accesa

Ascolta su: