Mahmood, sai che cosa faceva prima di diventare famoso? Un lavoro molto umile

Prima di diventare famoso, il cantautore Mahmood faceva un lavoro molto umile. Ecco di quale si tratta.

Alessandro Mahmoud, conosciuto con lo pseudomino Mahmood, è un cantautore italiano nato nel 1992 a Milano, da padre egiziano e madre sarda.

Cresciuto nel quartiere del Gratoscoglio, inizia a studiare canto fin da piccolo e dopo la separazione dei genitori continua a vivere con sua madre non avendo più contatti con suo padre.

Mahmood: il lavoro prima della fama

Nonostante le sue origini, il cantante non parla arabo ma parla fluentemente il sardo per via delle origini di Orosei di sua madre, e per questo è molto legato al folclore dell’Isola.

Il suo nome d’arte Mahmood è un gioco di parole tra il suo cognome Mahmoud e l’espressione inglese my mood.

All’età di 15 anni comincia a studiare privatamente canto con il maestro Gianluca Valenti e dopo il diploma studia presso il CPM Music Institute di Milano.

La sua carriera comincia nel 2012 quando prendere parte alla sesta edizione di X Factor dove viene scartato da Simona Ventura agli Homevisit ma viene ripescato al televoto ed eliminato nel corso della terza puntata.

Dopo il talent comincia a scrivere dei suoi pezzi per poi partecipare nel 2015 al concorso Area Sanremo vincendo il primo posto che gli da la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Nuove Proposte con il brano Dimentica classificandosi al quarto posto.

Nel 2017 dopo aver partecipato al Summer Festival con il brano Pesos, classificandosi secondo nella sezione Giovani, duetta nella canzone Presi Male di Michele Bravi.

Nel frattempo diventa autore firmando molti brani di successo come Nero Bali di Bravi con Elodie e Hola (I Say) di Marco Mengoni.

Il successo di Soldi

Nel 2018 partecipa a Sanremo Giovani vincendo una delle due serate entrando di diritto nei Big del Festival di Sanremo 2019.

Alla kermesse presenta il brano Soldi risultando vincitore superando sul podio Ultimo e Il Volo. Grazie alla sua vittoria sanremese rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest 2019 classificandosi al secondo posto.

Dopo la vittoria sanremese, la fama di Mahmood cresce e tutti i suoi successivi singoli vengono premiati consacrandolo come uno dei miglior artisti e cantautori moderni del panorama della musica italiana.

Prima di diventare famoso, Alessandro ha svolto il lavoro di cameriere in un bar. Dopo anni di umile lavoro, il ragazzo ora può vantare di aver portato in Italia uno stile tutto nuovo nella musica italiana grazie alla sua temerarietà dimostrando a tutti che le cose belle possono accadere.