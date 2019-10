Highsnob – Una come te feat. Giaime: audio e testo

Il rapper campano Michele Matera, in arte Highsnob, in duetto con Giaime sulle note di Una come te, estratto dall’EP YIN, disponibile dal 4 ottobre 2019. Il testo e l’audio della nuova canzone.

Il brano in oggetto e l’intero mini disco, è stato prodotto dal milanese Andry The Hitmaker, al secolo Andrea Moroni, mentre l’interessante canzon è stata firmata con la collaborazione di Andrea Moroni, aka Giaime.

Highsnob – Una come te testo

Oh Andry

Uh yeah

Uh yeah.

Mi lecca le ferite come ad un randagio

La pelle come latte in un piatto di plastica

Tiene gli occhi chiusi come una serranda

Di quelle con la svastica dipinta sopra

Questa cena mi sembra una farsa

Facciamo finta che sono un bravo ragazzo

E conta che più o meno che per me sei lo stesso

Perché non assomigli ad una brava ragazza.





Usciamo da sto posto che mi sta sul ca**o

Il cameriere perché per me parla troppo

Ho un terrazzo che di notte veglia su Milano

E una bottiglia non ricordo di che vino rosso

Ho preso un uber black, faccio back to back

Da casa al centro, dal centro a casa

Galassia dentro, sto sulla luna

Se vuoi cercarmi chiama la Nasa.

Lei fuma marijuana

Sul divano vicino a me (yah)

Poi balla mezza nuda

Sopra un pezzo dei Nirvana (yah)

Lo so la vita è strana

Non volevo nemmeno uscire (yah)

Ma adesso penso che

Ci voleva una come te.

[Giaime]

Yeah, hey

Mi piace il tuo imbarazzo

Ho un po’ di vodka a casa

Così rompiamo il ghiaccio

Così diventa acqua

Fumavo sul terrazzo

Sotto solo un cortile

Fuori da qui Milano

E [?] ancora in giro

Hey, ho preso il taxi come ai vecchi tempi

Facciamo rifarti il naso o le tette

Dimostra con i fatti non dirmi l’effetto

Siamo di nuovo fatti non è divertente

Facciamo un altro giro di giostra

Buttiamo un altro figlio in bocca

Abbiamo fatto bingo, disco d’oro

Preferisci che fingo allora ti odio.





Lei fuma marijuana

Sul divano vicino a me (yah)

Poi balla mezza nuda

Sopra un pezzo dei Nirvana (yah)

Lo so la vita è strana

Non volevo nemmeno uscire (yah)

Ma adesso penso che

Ci voleva una come te

(Come te, come te, come te, come te, come te)

Ci voleva una come te

(Come te, come te, come te, come te, come te)

Ci voleva una come te

Lei fuma marijuana (come te come te)

Sul divano vicino a me (come te come te)

Ma adesso penso che

Ci voleva una come te.





