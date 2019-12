Harry Styles – Falling: audio, testo e traduzione della nuova canzone, ancora dedicata all’ex fidanzata

Anche in Falling, la traccia numero sei inserita nell’album Fine Line, il secondo di Harry Styles, fuori dal 13 dicembre 2019, il cantante britannico parla ancora di Camille Rowe, l’ex fidanzata e modella transalpina, con la quale si è lasciato circa un anno e mezzo fa e la fine di questa love story, deve averlo segnato veramente tanto.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova canzone, scritta con la collaborazione di Kid Harpoon, che ha anche curato la produzione.

Di certo, la quinta, la sesta e la settima traccia della seconda era discografica del giovane cantautore, sono tra le più significative, perché se in Cherry canta di provare in un certo senso rabbia e in To Be So Lonely, che sembra una track spensierata, si sente veramente tanto solo senza la sua Camille, nel brano in oggetto lascia chiaramente intendere di essere in un forte stato depressivo.

Harry Styles – Falling Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

I’m in my bed

And you’re not here

And there’s no one to blame but the drink in my wandering hands

Forget what I said

It’s not what I meant

And I can’t take it back, I can’t unpack the baggage you left

[Chorus]

What am I now? What am I now?

What if I’m someone I don’t want around?

I’m falling again, I’m falling again, I’m falling

What if I’m down? What if I’m out?

What if I’m someone you won’t talk about?

I’m falling again, I’m falling again, I’m falling

[Verse 2]

You said you care, and you missed me too

And I’m well aware I write too many songs about you

And the coffee’s out at the Beachwood Cafe

And it kills me ’cause I know we’ve ran out of things we can say

[Chorus]

What am I now? What am I now?

What if I’m someone I don’t want around?

I’m falling again, I’m falling again, I’m falling

What if I’m down? What if I’m out?

What if I’m someone you won’t talk about?

I’m falling again, I’m falling again, I’m falling





[Bridge]

And I get the feeling that you’ll never need me again

[Chorus]

What am I now? What am I now?

What if you’re someone I just want around?

I’m falling again, I’m falling again, I’m falling

What if I’m down? What if I’m out?

What if I’m someone you won’t talk about?

I’m falling again, I’m falling again, I’m falling





Sono nel mio letto

E tu non sei qui

E non c’è nessuno a cui dare la colpa se non al drink nelle mie mani morte

Dimentica quello che ho detto

Non intendevo quello

E non posso tornare indietro, non posso disfare i bagagli che hai lasciato

Ora cosa sono? Cosa sono adesso?

E se fossi qualcuno che non voglio intorno?

Sto crollando di nuovo, sto crollando di nuovo, sto crollando

E se fossi depresso? E se fossi fuori?

E se fossi qualcuno con cui non vuoi parlare?

Sto crollando di nuovo, sto crollando di nuovo, sto crollando





Hai detto di tenerci, e che ti sono mancato anch’io

E so bene di aver scritto troppe canzoni su di te

E il caffè è al Beachwood Cafe [Nota: Beechwood Cafe è una piccola caffetteria situata a Market Weighton, in Inghilterra, ma forse qui il cantante si riferisce a un locale californiano che Camille adorava. questa ragazza ha sicuramente avuto una enorme influenza sulla seconda era discografica di Styles, basti pensare alla precedente traccia Cherry, nel cui finale si sente un suo messaggio vocale.]

E mi fa star male perché so che abbiamo esaurito le cose che potevamo dirci

Ora cosa sono? Cosa sono adesso?

E se fossi qualcuno che non voglio intorno?

Sto crollando di nuovo, sto crollando di nuovo, sto crollando

E se fossi depresso? E se fossi fuori?

E se fossi qualcuno con cui non vuoi parlare?

Sto crollando di nuovo, sto crollando di nuovo, sto crollando

Ed ho l’impressione che non mi rivedrai mai più

Ora cosa sono? Cosa sono adesso?

E se tu fossi qualcuno che non voglio intorno?

Sto crollando di nuovo, sto crollando di nuovo, sto crollando

E se fossi depresso? E se fossi fuori?

E se fossi qualcuno con cui non vuoi parlare?

Sto crollando di nuovo, sto crollando di nuovo, sto crollando

Ascolta su: