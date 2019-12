Harry Styles – Cherry: audio, testo e traduzione della canzone riguardante la sua ex fiamma…

In Cherry, quinta traccia facente parte del secondo album in studio di Harry Styles, Fine Line, uscito il 13 dicembre 2019, il cantautore parla di Camille Rowe, supermodella francese nonché ex fidanzata, con la quale è stato insieme un anno circa.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova contagiosa canzone, scritta con la collaborazione di Jeff Bhasker, Kid Harpoon, Sammy Witte & Tyler Johnson, che hanno anche curato la produzione.

Nonostante questo rapporto, terminato nel luglio del 2018, sia durato non poi così tanto tempo, l’artista dichiarò a Rolling Stone, di aver scritto tracce su questa rottura, perché questa separazione ebbe un grande impatto su di lui. Dopo averlo lasciato, Camille si fidanzò con il gallerista Theodorakis “Theo” Niarchos, citato indirettamente nel brano in oggetto, nel cui finale sentiamo addirittura la sua voce.

Harry Styles – Cherry Testo e Traduzione

[Intro: Camille Rowe]

Coucou

[Chorus]

Don’t you call him “baby”

We’re not talking lately

Don’t you call him what you used to call me

[Verse 1]

I, I confess I can tell that you are at your best

I’m selfish so I’m hating it

I noticed that there’s a piece of you in how I dress

Take it as a compliment

[Chorus]

Don’t you call him “baby”

We’re not talking lately

Don’t you call him what you used to call me

[Verse 2]

I, I just miss

I just miss your accent and your friends

Did you know I still talk to them?

[Bridge]

Does he take you walking ’round his parents’ gallery?





[Chorus]

Don’t you call him “baby”

We’re not talking lately

Don’t you call him what you used to call me

Don’t you call him “baby” (Ooh, ooh)

We’re not talking lately

Don’t you call him what you used to call me

[Outro: Camille Rowe]

Coucou ! Tu dors ? Oh, j’suis désolée…

Bah non… Nan, c’est pas important…

Bon allez… On a été à la plage, et maintenant on—

Parfait ! Harry





Ciao

Non chiamarlo “baby”

Ultimamente non ci stiamo parlando

Non chiamarlo come facevi prima

Confesso che sei in forma

Sono egoista, quindi odio questo

Ho notato che c’è un pezzo di te nel modo in cui mi vesto

Prendilo come un complimento

Non chiamarlo “baby”

Ultimamente non ci stiamo parlando

Non chiamarlo come facevi prima





Mi manca

Mi manca solo il tuo accento e i tuoi amici

Sapevi che parlo ancora con loro?

Ti fa girare per la galleria dei suoi genitori? [Nota: dopo la rottura con Harry Styles avvenuta nel luglio 2018, Camille Rowe ha iniziato a frequentare Theodorakis “Theo” Niarchos, un gallerista che ha aperto la sua galleria d’arte contemporanea nel 2015. Il padre di Theo possiede una vasta collezione privata di opere d’arte donategli dal nonno. Sembra che tale collezione sia una delle più grandi al mondo e che abbia un valore di 2,2 miliardi di dollari. Alcune di queste opere d’arte portano la firma di Vincent Van Gogh, Claude Monet e Pablo Picasso.]

Non chiamarlo “baby”

Ultimamente non ci stiamo parlando

Non chiamarlo come facevi prima

Non chiamarlo “baby” (Ooh, ooh)

Ultimamente non ci stiamo parlando

Non chiamarlo come facevi una volta

Ciao! Stavi dormendo? Oh, mi spiace

Beh, no, no, non è importante

Beh siamo andati in spiaggia e

Bon allez … On a été à la plage, et maintenant on—

Perfetto! Harry

Ascolta su: