Halsey – Nightmare: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciato il 17 maggio 2019, Nightmare è un singolo della cantautrice statunitense Halsey, che anticipa l’uscita del terzo album in studio, successore di Hopeless Fountain Kingdom (2017). Leggi il testo (Benny Blanco, Cashmere Cat, Happy Perez, Halsey) e la traduzione in italiano e ascolta l’audio.

Prodotto da Benny Blanco, Cashmere Cat e Happy Perez, il brano è dedicato alle giovani donne e liricamente fa seguito a “Devil In Me” contenuto nell’ultima fatica discografica, certificata Oro in Brasile e Canada e Platino negli Stati Uniti.

Qui la cantante parla del suo turbolento passato, in particolar modo con gli uomini, ma anche con se stessa.

Diretto dalla regista americana Hannah Lux Davis, il video che accompagna la canzone vede la partecipazione delle modelle inglesi Cara Delevingne e Suki Waterhouse, ma nella clip c’è anche la cantautrice e attrice statunitense Debbie Harry, nota per essere la front woman del gruppo Blondie.

Nightmare testo Halsey

Now I lay me down to sleep

I pray the Lord, my soul to keep

If I shall die before I ‘wake

I pray the Lord, my soul to take

I, I keep a record of the wreckage in my life

I gotta recognize the weapon in my mind

They talk shit, but I love it every time

And I realize

I’ve tasted blood and it is sweet

I’ve had the rug pulled beneath my feet

I’ve trusted lies and trusted men

Broke down and put myself back together again

Stared in the mirror and punched it to shatters

Collected the pieces and picked out a dagger

I’ve pinched my skin in between my two fingers

And wished I could cut some parts off with some scissors

“Come on, little lady, give us a smile”

No, I ain’t got nothing to smile about

I got no one to smile for, I waited a while for

A moment to say I don’t owe you a goddamn thing

I, I keep a record of the wreckage in my life

I gotta recognize the weapon in my mind

They talk shit, but I love it every time

And I realize

I’m no sweet dream, but I’m a hell of a night

That I’m no sweet dream, but I’m a hell of a night

No, I won’t smile, but I’ll show you my teeth

And I’mma let you speak if you just let me breathe

I’ve been polite, but won’t be caught dead

Letting a man tell me what I should do in my bed

Keep my exes in check in my basement

Cuz kindness is weakness, or worse, you’re complacent

I could play nice or I could be a bully

I’m tired and angry, but somebody should be

“Come on, little lady, give us a smile”

No, I ain’t got nothin’ to smile about

I got no one to smile for, I waited a while for

A moment to say I don’t owe you a goddamn thing

I, I keep a record of the wreckage in my life

I gotta recognize the weapon in my mind

They talk shit, but I love it every time

And I realize

I, I keep a record of the wreckage in my life

I gotta recognize the weapon in my mind

They talk shit, but I love it every time

And I realize

Someone like me can be a real nightmare, completely aware

But I’d rather be a real nightmare, than die unaware, yeah

Someone like me can be a real nightmare, completely aware

But I’m glad to be a real nightmare, so save me your prayers





I, I keep a record of the wreckage in my life

I gotta recognize the weapon in my mind

They talk shit, but I love it every time

And I realize

I, I keep a record of the wreckage in my life

I gotta recognize the weapon in my mind

They talk shit, but I love it every time

And I realize

I’m no sweet dream, but I’m a hell of a night

That I’m no sweet dream, but I’m a hell of a night





Halsey Nightmare traduzione

Ora vado a dormire

Prego il Signore di preservare la mia anima

Nel caso in cui dovessi morire prima di svegliarmi

Prego il Signore di preservare la mia anima

Io, tengo un registro dei rottami della mia vita

Devo riconoscere le armi che ci sono nella mia testa

Dicono stron*ate, ma ogni volta questo mi piace

E me ne rendo conto

Ho assaporato il sangue ed è dolce

Mi hanno tolto il tappeto da sotto i piedi

Mi sono fidata delle menzogne e degli uomini di cui mi fidavo

Ero distrutta e mi sono rimessa in piedi di nuovo

Mi fissavo allo specchio e l’ho colpito fino a frantumarsi

Ho raccolto i pezzi e ho preso un pugnale

Ho sollevato la pelle tra le dita

E volevo di poter tagliare alcune parti con delle forbici

“Coraggio signorina, facci un sorriso”

No, non ho niente di cui sorridere

Non ho nessuno a cui sorridere, ho aspettato un po’

Un momento per dire che non ti devo un bel niente

Io, tengo un registro dei rottami della mia vita

Devo riconoscere le armi che ci sono nella mia testa

Dicono stron*ate, ma ogni volta questo mi piace

E mi rendo conto che

Io non sono un dolce sogno, ma una notte infernale

Che non sono un dolce sogno, ma una notte infernale





No, non intendo sorridere, ma ti mostrerò i miei denti

E ti permetterò di parlare se solo mi lasciassi respirare

Sono stata cortese, ma neanche morta

Lascerei che un uomo mi dica cosa dovrei fare nel mio letto

Tengo i miei ex sotto controllo nella mia cantina

Perché la gentilezza è debolezza, o peggio, sei compiacente

Potrei essere gentile o diventare un bullo

Sono stanca e furiosa, ma qualcuno dovrebbe esserlo

“Coraggio signorina, facci un sorriso”

No, non ho niente di cui sorridere

Non ho nessuno a cui sorridere, ho aspettato un po’

Un momento per dire che non ti devo un bel niente

Io, tengo un registro dei rottami della mia vita

Devo riconoscere le armi che ci sono nella mia testa

Dicono stron*ate, ma ogni volta questo mi piace

E me ne rendo conto

Io, tengo un registro dei rottami della mia vita

Devo riconoscere le armi che ci sono nella mia testa

Dicono stron*ate, ma ogni volta questo mi piace

E me ne rendo conto

Qualcuno come me può essere un vero incubo, sono del tutto consapevole

Ma preferirei essere un vero incubo, piuttosto che morire senza accorgermene, sì

Qualcuno come me può essere un vero incubo, sono del tutto consapevole

Ma sono felice di essere un vero incubo, quindi risparmiami le tue preghiere

Io, tengo un registro dei rottami della mia vita

Devo riconoscere le armi che ci sono nella mia testa

Dicono stron*ate, ma ogni volta questo mi piace

E me ne rendo conto

Io, tengo un registro dei rottami della mia vita

Devo riconoscere le armi che ci sono nella mia testa

Dicono stron*ate, ma ogni volta questo mi piace

E me ne rendo conto

Io non sono un dolce sogno, ma una notte infernale

Che non sono un bel sogno, ma una notte infernale

