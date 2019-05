Maluma – Soltera ft. Madonna: pseudo video, testo e traduzione del nuovo brano

Leggi la traduzione in italiano del testo e ascolta l’audio di Soltera, canzone di Maluma con Madonna, tratta dall’album 11:11, il quarto in studio del cantautore colombiano, pubblicato il 17 maggio 2019.

Questa collaborazione era forse la più attesa del nuovo progetto discografico e arriva dopo il duetto sulle note di Medellin, primo estratto dal 14esimo lavoro in studio della popstar battezzato “Madame X”.

E quella di cui stiamo parlando è una canzone completamente differente da Medellin, una orecchiabile traccia latina decisamente adatta all’estate, che non mi stupirei se diverrà il prossimo singolo estratto dal progetto, contenente 16 new tracks e importanti featuring.

Qui la cantante non vuol proprio saperne di cambiare mentalità: ama la libertà e non pensa minimamente a mutare lo status di single o addirittura di sposarsi. E il colombiano? Sbava ai suoi piedi anche se capisce che per lui non c’è speranza. Per vedere lo pseudo video (senza i due artisti) cliccate sull’immagine.

Maluma Madonna Soltera traduzione

[Madonna]

Umm, Maluma?

[Maluma]

Sono proprio io, ahahah

[Mad.]

È umm … Madonna

[Mal.]

Bella ragazza

[Mad.]

Giusto (Uah!)

[Mal.]

Vuol rimanere single

Nessuno la fa innamorare

Perché è così bella

Per lei è meglio stare sola, che mal accompagnata

È fatta così, nessuno potrà mai cambiarla

È riservata, non dà il numero di cellulare

Nessun uomo vorrebbe copiarla

È libera e non ha intenzione di cambiare

[Mad.]

Ti avevo detto di non perder tempo

Non sono una ragazza che berrai come il vino

Se premi pausa, mi ritirerò

Non strisciero’ ai tuoi piedi

Per favore, non innamorarti di me

Preferisco rimanera libera

Non posso darti tutta me stessa

Non mi rimpicciolirò per nessuno

[Mal.]

Alla festa, festa, festa (festa)

Diventa creativa, quindi in mostra il suo corpo

(Fe-fe-festa)

Alla festa, festa, festa (festa)

Diventa creativo, quindi ostenta il suo corpo

[Mal.]

Vuol rimanere single

Nessuno la fa innamorare

Perché è così bella

Per lei è meglio stare sola, che mal accompagnata

È fatta così, nessuno potrà mai cambiarla

È riservata, non dà il numero di cellulare

Nessun uomo vorrebbe copiarla

È libera e non ha intenzione di cambiare

[Mad.]

Non provare a salvarmi

Sono chi sarò sempre

E preferisco restare sola

Che fingere di fare una famiglia perfetta

Ti avevo detto di non perder tempo

Non sono una ragazza che berrai come il vino

Se premi pausa, mi ritirerò

Non strisciero’ ai tuoi piedi

Quindi ciao ciao

[Mal.]

Alla festa, festa, festa (festa)

Diventa creativa, quindi in mostra il suo corpo

(Fe-fe-festa)

Alla festa, festa, festa (festa)

Diventa creativo, quindi ostenta il suo corpo





[Mal.]

Si muove verso l’alto, verso il centro e verso l’interno

Muove i fianchi che mi fa ammalare

Sai bene come muoverti

Dai da questa parte, da questa parte, da questa parte

Più ti avvicini, meglio mi sembri

Alza le mani e muovi il tuo corpo

Sai bene come muoverti

Dai ancora, ancora, ancora

[Mad.]

E non dimenticarlo

Ciao tesoro

E non dimenticarlo

Ciao tesoro

Te ne pentirai, si

Ciao tesoro

Ciao ciao (Ciao papi)

Ciao ciao (ciao ciao)

Ciao ciao ciao

Ciao piccolo

Maluma – Soltera testo

[Madonna]

Umm, Maluma?

[Maluma]

Ese soy yo, ahahah

[Mad.]

It’s umm… Madonna

[Mal.]

Mamacita

[Mad.]

That’s right (¡Uah!)

[Mal.]

Quiere estar soltera

Nadie la enamora

Porque esta tan buena

Que prefiere estar sola, que mal acompañada

Ella es así, nadie la va a cambiar

Es reservada, no da el celular

A ningún hombre le piensa copiar

Ella anda suelta y no le va a bajar (Bajar)

[Mad.]

I told you not to waste your time

I’m not a girl you’ll drink like wine

If you press pause, then I’ll retreat

I will not grovel at your feet

Please don’t fall in love with me

I would rather be set free

I cannot give you my all

I will not make myself small for no one





[Mal.]

En el party, party, party (Party)

Se pone creativa, así luciendo su body

(Pa-Pa-Party)

En el party, party, party (Party)

Se pone creativa, así luciendo su body

[Mal.]

Quiere estar soltera

Nadie la enamora

Porque esta tan buena

Que prefiere estar sola, que mal acompañada

Ella es así, nadie la va a cambiar

Es reservada, no da el celular

A ningún hombre le piensa copiar

Ella anda suelta y no le va a bajar (Bajar)

[Mad.]

Don’t you try to rescue me

I’m who I will always be

And I’d rather be alone

Than pretend to make a perfect home

I told you not to waste your time

I’m not a girl you’ll drink like wine

If you press pause, then I’ll retreat

I will not grovel at your feet

So bye-bye-bye

[Mal.]

En el party, party, party (Party)

Se pone creativa, así luciendo su body

(Pa-Pa-Party)

En el party, party, party (Party)

Se pone creativa, así luciendo su body

[Mal.]

Se mueve pa’ arriba, pa’ el centro y pa’ dentro

Mueve caderas que me tiene enfermo

Tú sabes bien cual es el movimiento

Dale pa’ acá, pa’ acá, pa’ acá

Entre más te acercas mas rico te siento

Sube las manos y mueve tu cuerpo

Tú sabes bien cual es el movimiento

Dale pa’ ‘trá, pa’ ‘trá, pa’ ‘trá

[Mad.]

And don’t you forget it

Chao papi

And don’t you forget it

Chao papi

You are going to regret it, yeah

Chao papi

Bye-bye-bye (Chao papi)

Bye-bye-bye (Bye-bye-bye)

Bye-bye-bye

Chao papi





