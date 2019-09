Radical feat. Rosa Chemical – Tik Tok: audio, video e testo

Il testo, l’audio e il video ufficiale di Tik Tok, singolo del rapper Daniele Wandja, in arte Radical, con la collaborazione del collega di origini russe Rosa Chemical.

Disponibile da metà dello scorso agosto, il brano è stato prodotto dal torinese Gregory Taurone, meglio conosciuto come Greg Willen, mentre il filmato è stato diretto da Matteo Croci (@matteodaritz).

Tik Tok testo – Radical & Rosa Chemical

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Bro! Brrr Uoh

Greg Willen non dormire

Pa pa pa!





[Strofa 1: Rosa Chemical]

Pistole Chemical

Assieme a Radical

Gelatina su di me

Giuro sto dentro allo shlat

Shlat, shlat

Emoji del vomito, emoji del serpe

Oh, what?

Emoji dei soldi è quello che mi serve

Sto su una bitch ass come PornHub

La sua pussy sa di bello

Sto chiuso nel trap house, sono Rosa

Niente bianco, giallo, verde

Padelle sporche di verdura sul gas

Giovane sesso, piedi della trappola

Piccolo amore, italiana lean, what?

Troppa luce, troppi watt.

[Interludio]

Ahahah

Scusate ragazzi sono un po’ timido, è il primo pezzo che registro… in vita mia, ok?

Ehi.

[Strofa 2]

Chiamami il Signor Clout, ehi, (bih)

Sono il Giovane Acquafina, ehi

Siamo Radical e Rosa (haha)

Facciamo tag team sulla tua bambina (sulla tua pu**ana)

Fatti un giro, ehi

Sto fumando mezzo kilo (fumo e non capisco)

Senti il ticchettio, ehi

Sta arrivando la tua fine

Radical oddio ho quasi cinque Exodia (ehi)

Faccio prr prr prr con il chopper nuovo (ehi)

Fi*a XXX ho una thot che mio odia (ehi)

Faccio toc toc toc, non sono la posta (ehi)

Mhh la hitto dal back, non l’ho fatto apposta (non l’ho fatto apposta)

Schianto la Chevy in divieto di sosta (in divieto)

Io non voglio amici ma voglio una Zonda

(Chemical bitch siamo la nuova onda)





[Outro]

Ahahah bitch

Greg Willen non dormire





Ascolta su: