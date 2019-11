Biagio Antonacci – Ti saprò aspettare: audio e testo della nuova canzone

Ti saprò aspettare è la sesta traccia dell’album Chiaramente Visibili dallo Spazio, del cantautore Biagio Antonacci, rilasciato venerdì 29 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova coinvolgente canzone, a parer mio una delle più interessanti della quindicesima era discografica dell’artista milanese.

Biagio Antonacci Ti saprò aspettare testo

Download su: Amazon – iTunes

Io sono qui

a scrivere di te

i denti tuoi belli addosso

diventano una gabbia

e io ci sono dentro

più fragile del vetro

lontano dai miracoli fa freddo.

E invece tu contraria regola

le tue vertigini

un sintomo d’altezza

che non è misurabile

né in metri né in centimetri

è solo che sei alta e il cielo sfiori.





Ti saprò aspettare

e ti aspetterò

ci sarà da fare

io ti aspetterò.

Se sto con te

sarà perché ti va

con le mie dita adesso

disegni sulla polvere

simboli di vita che…

leggi con fatica

il tempo non ti cambia ma ti spiega.

Ti saprò aspettare

e ti aspetterò

ci sarà da fare

io ti aspetterò

La ragazza dai sogni sbiaditi e dai tristi cortei

è anche bello vederti danzare tra mille tabù

ti difendi ma dentro ti spegni e lo senti anche tu

più perdono, più noia, permettiti la verità

non c’è ferita, se ti ho portata… qui.





E ti aspetterò

ci sarà da fare

io ti aspetterò.





Ascolta su: