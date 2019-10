Michael Stipe – Your Capricious Soul: video, testo e traduzione della prima canzone ufficiale solista

Disponibile dal 5 ottobre 2019 in download gratuito o effettuando una donazione di 77 centesimi, Your Capricious Soul è un singolo benefico di Michael Stipe, il primo ufficiale solista dell’ormai quasi 60enne ex frontman dei R.E.M., gruppo rock statunitense attivo dal 1980 al 2011. Dopo anni di silenzio, è tornato con questa interessante e contagiosa canzone, scritta con la collaborazione di Andy LeMaster e già presentata a sorpresa lo scorso 2 maggio, mentre si esibiva in apertura del concerto di Patti Smith in quel di New York.

Leggi il testo e la traduzione in italiano della prima canzone ufficiale solista, che a detta dell’artista non sarà l’unica, in quanto ha dichiarato di averne pronte addirittura altre 18! Lo scorso giugno, Stipe ha dichiarato che per la prima volta nella sua vita, sta scrivendo, componendo e registrando tutto da solo, quindi si presume che presto arriverà un album.

Guarda il video sotto, un semplicissimo filmato diretto da Sam Taylor-Johnson, che vede protagonista una bambina dai capelli rossi e con le lentiggini.

Il ricavato delle donazioni, verrà devoluto all’associazione Extinction Rebellion, al fine di aiutare il loro lavoro di protesta non violenta a favore del contrasto dell’emergenza climatica.

Your Capricious Soul Testo e Traduzione – Michael Stipe

Download su: Dal sito ufficiale di Michael Stipe (click su “download” in alto a sinistra)

Honey’s got got got a new feeling

Honey peeled herself off the ceiling

Because God God God is revealing

How to serve your body

How to serve your mind

Searching your capricious soul

Say you post, post, post on the weekend

And you pretend you are a seeker

When they all come loving and looking

You are writing a tell-all, tell-all, sugar

You are leaving nothing out

Godspeed baby, blessings

Gob-smacked, baby

And this party’s in your honor

Pass





Your mother’s worried

Is this in your favor

And your pastor’s crying

And the birds are dying

Or they might as well be

They might as well be

Now the paper’s calling

And the photos flashing

And the fashion’s changing

Fast

Yeah, the paper’s calling

And the photos flashing

And the fashion’s changing

Fast





Tesoro, ho ho ho una nuova sensazione

Tesoro, si è staccata dal soffitto

Perché Dio Dio Dio sta rivelando

Come aiutare il tuo corpo

Come aiutare la tua mente

Perquisendo la tua anima capricciosa





Di’ che pubblichi, pubblichi, pubblichi nel fine settimana

E fingi di essere un cercatore

Quando venngono tutti ad amare e a cercare

Stai scrivendo una biografia, biografia, dolcezza

Dillo a tutti, zucchero

Non stai tralasciando nulla

Buona fortuna tesoro, fortuna

Sbalordita, tesoro

E questa festa è in tuo onore

Passa

Tua madre è preoccupata

Questo è a tuo favore

E il tuo pastore sta piangendo

E gli uccelli stanno morendo

O potrebbero anche essere

Potrebbero anche essere

Ora i giornali chiamano

E le foto con i flash

E la moda sta cambiando

Rapidamente

Sì, i giornali chiamano

E le foto con i flash

E la moda sta cambiando

Velocemente