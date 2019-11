Ricky Martin, Residente & Bad Bunny – Cántalo: audio, testo e traduzione del nuovo brano

Rilasciato martedì 12 novembre 2019, Cántalo è un singolo del cantante portoricano Ricky Martin, con la collaborazione dei connazionali René Pérez Joglar, in arte Residente, e Bad Bunny.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa contagiosa canzone, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Johnny Pacheco, Rubén Blades & Danay Suárez, mentre Residente & Trooko hanno curato la produzione.

Cántalo Testo e Traduzione — Ricky Martin • Residente • Bad Bunny

[Intro: Ricky Martin]

Siente lo que siento yo

Derritiendo el frío porque vengo con mi gente

(Oh-le-oh-lei)

De la tierra son las estrella’ y del cielo son los pionero’

De las nubes salen los fuego’, los que no se apagan con hielo

Quién le tiene miedo al sereno no resiste ni un aguacero

Báilalo, que esto está bueno, muévelo, que esto es un juego

[Verso 1: Residente, Residente & Ricky Martin]

No, no

No quiero un trofeo gigante

Como Héctor, yo lo que quiero es que mi gente cante

Vamo’ pa’ ‘lante

Hoy no nos paran ni con tranquilizante de elefante

El dinero, aunque sea abundante, no vale

Aquí todo’ somo’ importante’

Con el mismo semblante, suda’o y sin bañar

Pero comoquiera elegante’

Esa cadera mírala cómo cocina

Gourmet como bacalao sin espina’

Llovió y esto no se ha acaba’o

Bailamo’ hasta con los zapato’ moja’os

La’ cara’ linda’ que lindas son

Pa’ esa sonrisa un besito ‘e bombón

Corazón de melón, melón

Agarra tu pareja antes de que suene el trombón

[Coro: Ricky Martin]

Lo baila la calle

Que cante mi gente

Lo baila la calle

Que cante mi gente

Lo baila la calle

Que cante mi gente

Lo baila la calle

Habla pueblo, cántalo

(Oh-lo-lo-lei-la-ni-na-na-na)

[Verso 2: Bad Bunny, Ricky Martin & Bad Bunny]

Que lo baile San Juan, que lo baile La Habana

Apreta’íto y bien suda’o como en Copacabana

Que mala ere’ Juliana

Demasia’o de sabrosura como pa’ no verte mañana

Con los pies caliente’ y la cerveza fría

Deja que el alma monte la coreografía

Que yo tampoco sé bailar, pero confía (Ey, ey, ey)

Que aprendo antes que salga la luz del día (Ey, ey)

Muévete como tu bandera

El tiempo pasa y por nadie espera

La calle está prendí’a, está en candela

Bailando sin zapato’ con los pie’ acapella

Con orgullo te digo dónde está mi abuela

Gracias Maelo y Lavoe por la escuela

Que cante mi gente, le’ prendo’ una vela

Con Cristo mirando toda’ las favela’, yeh

[Coro: Ricky Martin]

Lo baila la calle

Que cante mi gente

Lo baila la calle

Que cante mi gente

Lo baila la calle

Que cante mi gente

Lo baila la calle

Habla pueblo, cántalo

[Refrán: Ricky Martin]

La brisa y el viento no paran de soplar

Y las velas no se apagan

Tu marea enreda mi cintura

La luna azul, las gota’ del sol





[Coro: Ricky Martin]

Lo baila la calle

Que cante mi gente

Lo baila la calle

Que cante mi gente

Lo baila la calle

Que cante mi gente

Lo baila la calle

Habla pueblo, cántalo





Testo al momento tradotto automaticamente con un traduttore. Tra non molto arriverà quella effettuata manualmente.

Senti quello che sento

Sciogliendo il freddo perché vengo con la mia gente

(Oh-oh-le-lei)

Dalla terra sono le stelle e dal cielo sono i pionieri

Dalle nuvole arriva il fuoco ‘, quelli che non escono con il ghiaccio

Chi ha paura del sereno non resiste a un diluvio

Ballalo, va bene, muovilo, questo è un gioco

No no

Non voglio un trofeo gigante

Come Hector, quello che voglio è che la mia gente canti

Vamo ‘pa’ lante

Oggi non ci fermano con un tranquillante per elefanti

Il denaro, sebbene abbondante, non vale la pena

Qui tutto è “importante”

Con lo stesso aspetto, sudorazione e senza fare il bagno

Ma comunque elegante ‘

Quell’anca la guarda mentre cucina

Gourmet come merluzzo senza spina dorsale

Ha piovuto e questo non è finito

Balliamo “anche con le scarpe” bagnate ”

La faccia “carina” quanto sono carini

Per “quel sorriso un bacio” e cioccolato

Cuore di melone, melone

Prendi il tuo partner prima che suoni il trombone

La strada balla

Lascia cantare la mia gente

La strada balla

Lascia cantare la mia gente

La strada balla

Lascia cantare la mia gente

La strada balla

Parla città, cantala

(Oh-lo-lo-lei-la-ni-na-na-na)





Che San Juan lo balli, che l’Avana lo balli

Sudore stretto e buono come in Copacabana

Che brutta ere ‘Juliana

Troppo gustoso vederti domani

Con piedi caldi e birra fredda

Lascia che l’anima cavalchi la coreografia

Non so ballare, ma mi fido (Hey, hey, hey)

Che imparo prima che arrivi la luce del giorno (Ehi, ehi)

Muoviti come la tua bandiera

Il tempo passa e nessuno aspetta

La strada è accesa, è in candela

Ballare senza scarpe “con l’acapella dei piedi”

Ti dico con orgoglio dov’è mia nonna

Grazie Maelo e Lavoe per la scuola

Lascia cantare la mia gente, accendo una candela

Con Cristo che guarda tutta la ‘favela’, eh

La strada balla

Lascia cantare la mia gente

La strada balla

Lascia cantare la mia gente

La strada balla

Lascia cantare la mia gente

La strada balla

Parla città, cantala

La brezza e il vento non smettono di soffiare

E le candele non si spengono

La tua marea mi aggroviglia la vita

La luna blu, le gocce del sole

La strada balla

Lascia cantare la mia gente

La strada balla

Lascia cantare la mia gente

La strada balla

Lascia cantare la mia gente

La strada balla

Parla città, cantala

