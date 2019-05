Mario Venuti – Il pubblico sei tu: audio, video ufficiale e testo del nuovo singolo

Il cantautore e chitarrista siracusano Mario Venuti è tornato con un nuovo progetto discografico battezzato SOYUZ 10, atteso album che vedrà la luce il 31 maggio 2019, a poco più di due anni di distanza da “Motore di vita”. Testo e audio della canzone.

Disponibile dal 3 maggio, “Il pubblico sei tu” è il primo assaggio del disco prodotto da Luca Chiaravalli, un inno motivazionale che indaga nelle nostre insicurezze, ma il pubblico siamo noi vale a dire, dobbiamo piacere a noi stessi e quindi convivere con le nostre imperfezioni, perché nessuno al mondo è perfetto. Tutto dipende da noi e non dobbiamo aver paura di sbagliare, al fine di non rimpiangere ciò che non è stato fatto per il timore di commettere errori.

Il video che accompagna il brano scritto dall’interprete, è stato diretto da Fabio Luongo ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine.

Mario Venuti – Il pubblico sei tu testo

Download su: Amazon – iTunes

Non mi pento mai

di quello che ho già fatto

mi pento solamente

di quel che non ho fatto

(Il tuo unico pubblico sei tu, sei tu)

il petto mi esplode

di vita non vissuta

vita che è passata

ma io non l’ho trattenuta

(Il tuo unico pubblico sei tu, sei tu).





Vivi, canta, ama, spera

il tuo unico pubblico sei tu, sei tu

vivi, canta, ama, spera

il tuo unico pubblico sei tu, sei tu.

Non ho mai dato retta

ai richiami del destino

ma quando mi cercavo

non c’era più nessuno

il tuo unico pubblico sei tu, sei tu.

Vivi, canta, ama, spera

il tuo unico pubblico sei tu, sei tu

vivi, canta, ama, spera

il tuo unico pubblico sei tu, sei tu

Dovrei far pace con gli errori e con le imperfezioni

che in fondo abbiamo tutti anche gli Dei

la cosa più difficile si possa immaginare

riuscire a diventare ciò che sei

il pubblico sei tu.

il pubblico sei tu





Vivi, canta, ama, spera

il tuo unico pubblico sei tu, sei tu

dovrei far pace con gli errori e con le imperfezioni

che in fondo abbiamo tutti anche gli Dei

la cosa più difficile si possa immaginare

riuscire a diventare ciò che sei

il pubblico sei tu

il pubblico sei tu.





Ascolta su: