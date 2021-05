Gigi D’Agostino & LA Vision – In & Out: ascolta il nuovo singolo (con testo e traduzione)

Gigi D’Agostino e LA Vision tornano a far coppia producendo e rilasciando In & Out, nuovo contagioso singolo rilasciato venerdì 21 maggio 2021 per Time Records. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video.

Quando venne rilasciata Hollywood, strepitosa hit creata insieme a Gigi D’Agostino e rilasciata il 29 maggio 2020, sul suo conto si avevano ancora poche informazioni. LA Vision, al secolo Marco Sissa, è un cantante, cantautore, produttore e polistrumentista, metà brasiliano e metà italiano, ma innamorato della musica del Regno Unito, dove si reca spesso per collaborare con altri musicisti. Ama la musica elettronica attraverso la quale racconta le sue storie, ma è ugualmente ispirato da gruppi del calibro dei Queen, Coldplay e MGMT.

Dopo aver inciso Hollywood (certificato due volte Platino nella Repubblica Ceca e in Polonia; un disco di platino in Slovacchia, Austria e Italia; Oro in Germania e Svizzera) insieme al nostro leggendario dj/produttore torinese Gigi D’Agostino, i due cercano di fare il bis con questa bella canzone pop/dance che rimane in testa sin dal primo ascolto, sulla quale hanno questa volta lavorato a distanza e di notte.

Il testo di In & Out by LA Vision e Gigi D’Agostino

You can let it in, you can let it out

You can turn my whole world upside down

You can take my hand, walking through the night

We will be the only ones to shine

We can let it in, you can let it out

You can turn my whole world upside down

You can take my hand, walking through the night

We will be the only ones to shine

We can let it in

We can let it out

Da-da-da…

When the darkness tried to pull you down

And the lightning shining all around

You can feel it, you can let it out

It’s a power, like a rolling stone

Crashing my tears, and it feels like home

You can feel it, you can let it out

You can let it in, you can let it out

You can turn my whole world upside down

You can take my hand, walking through the night

We will be the only ones to shine

We can let it in, you can let it out

You can turn my whole world upside down

You can take my hand, walking through the night

We will be the only ones to shine

We can let it in

Da-da-da…

We can let it out

Da-da-da…

We can let it in

You can let it out

You can let it in

You can let it out

Da, da, da-da-da-da-da

Da, da, da-da-da-da-da

Da, da, da-da-da-da-da

Da, da, da-da-da-da-da

You can let it in

Da-da-da…

We can let it out

Da-da-da…





We can let it in, you can let it out

You can turn my whole world upside down

You can take my hand, walking through the night

We will be the only ones to shine

We can let it in

Da, da, da-da-da-da-da

Autori: Cristiano Cesario, David Patterson, Luigino Di Agostino, Marco Sissa.

In & Out Traduzione canzone

Puoi farlo entrare, puoi farlo uscire

Puoi mettere a soqquadro tutto il mio mondo

Puoi prendermi la mano, camminando nella notte

Saremo i soli a brillare

Possiamo farlo entrare, puoi farlo uscire

Puoi mettere a soqquadro tutto il mio mondo

Puoi prendermi la mano, camminando nella notte

Saremo i soli a brillare

Possiamo farlo entrare

Possiamo farlo uscire

Da-da-da…

Quando l’oscurità cercherà di tirarti giù

E i lampi splenderanno tutt’intorno

Riuscirai a sentirlo, potrai farlo uscire

È un potere, come una pietra che rotola

Che si schianta sulle mie lacrime, e ci si sente a casa

Puoi sentirlo, puoi farlo uscire

Puoi farlo entrare, puoi farlo uscire

Puoi mettere a soqquadro tutto il mio mondo

Puoi prendermi la mano, camminando nella notte

Saremo i soli a brillare

Possiamo farlo entrare, puoi farlo uscire

Puoi mettere a soqquadro tutto il mio mondo

Puoi prendermi la mano, camminando nella notte

Saremo i soli a brillare

Possiamo farlo entrare

Da-da-da …

Possiamo farlo uscire

Da-da-da …

Possiamo farlo entrare

Puoi farlo uscire

Puoi farlo entrare

Puoi farlo uscire

Da, da, da-da-da-da-da

Da, da, da-da-da-da-da

Da, da, da-da-da-da-da

Da, da, da-da-da-da-da

Puoi lasciarlo entrare

Da-da-da …

Possiamo farlo uscire

Da-da-da …

[Ritornello]

Possiamo farlo entrare, puoi farlo uscire

Puoi mettere a soqquadro tutto il mio mondo

Puoi prendermi la mano, camminando nella notte

Saremo i soli a brillare

Possiamo lasciarlo entrare

Da, da, da-da-da-da-da

