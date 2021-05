I Sonohra tornano con la contagiosa e travolgente Arizona: video e testo della canzone

I Sonohra sganciano il loro tormentone estivo battezzato Arizona, nuovo gradevolissimo singolo, disponibile da martedì 25 maggio 2021 per Associazione Sonohra / The Saifam Group. Il testo e il video.

Voglia di viaggiare, allegria, spensieratezza e ballo: è questo il concept della nuova canzone del duo composto dai fratelli Luca e Diego Fainello, un inno alla voglia di estate, scritto nei giorni della pandemia, che anticipa il nuovo album che vedrà la luce a fine anno.

Il brano parla di un viaggio in auto tra USA e Messico, alla ricerca di se stessi, ed è accompagnato da un video diretto da Luca Fainello, Diego Fainello e Manuel Tavoni, per il quale sono state coinvolte molte persone: “E‘ un filmato sul quale crediamo moltissimo e che è stato pensato coinvolgendo persone di genere e sesso diversi e da ogni parte del mondo, le quali si sono filmate con lo smartphone mentre ballano la canzone ed eseguendo negli incisi del brano un ballo appositamente creato. PREPARATEVI A BALLARE.” hanno condiviso i Sonohra poche ore prima la release del singolo.

Arizona – Sonohra | Testo

Download su Amazon – Ascolta su Apple Music

Ehi mamacita, baila y no pares

C’è un deserto proprio al confine

Dove vedi il Messico

Quando le nubi forman strane facce

In fondo trovi la città

La radio passa Johnny Cash

Dal basso fino a Monterey

Dai, vieni con me

Baila mamacita

Ghiaccio e margarita

L’Arizona, balla e non ti fermare

Balla e non ti fermare





Ehi mamacita, baila y no pares

L’aria brucia solo sabbia e sassi

Non guardare indietro mai

Il buono, il brutto, ma chi è il cattivo?

Un uomo ti dirà di noi

E la al tramonto all’alba andrai

Fino a C’era una volta il West

Dai, vieni con me

Baila mamacita

Ghiaccio e margarita

L’Arizona, ma non ti fermare

Ma non ti fermare

Ma non ti fermare

Sai che ogni uomo cerca il proprio posto

E in ogni posto sceglie l’uomo adatto a lui

Tu che posto sei?

Se vieni con me

Ehi mamacita, baila y no pares

Ehi mamacita, baila y no pares

Ehi mamacita, baila y no pares

Ehi mamacita

Ehi mamacita, baila y no pares

Baila y no pares

Ehi mamacita

Vieni con me

Baila mamacita

Esta es mi vita

L’Arizona

Balla e non ti fermare

Balla e non ti fermare

Ehi mamacita, baila y no pares

Ehi mamacita, baila y no pares

Balla e non ti fermare

Ehi mamacita, baila y no pares

Ehi mamacita, baila y no pares

Balla e non ti fermare

Ehi mamacita, baila y no pares

Il video