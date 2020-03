Gallagher – Amiri Rosa: audio e testo del singolo

Disponibile su Youtube dal 23 marzo 2020, Amiri Rosa (il testo) è un singolo del trapper romano Gabriele Magi, in arte Gallagher, con la collaborazione del duo capitolino $ki e Wok. Ascolta la canzone prodotta da Nemo & DOD.

Gallagher – Amiri Rosa testo

Yeah Yeah

(I am Nimo)

Yeah Yeah Yeah

(Yeah you make the future)

Ho un mirino in testa, se vuoi spara

Yeah Yeah

Troppo drip, Amiri rosa

Co-Coca negli Amiri rosa (SuWooo)

I’m in love with the coca

Whi-whi-white nelle flip-flop come Sosa

Muo-muoio sul wockhart come Fredo (Come Fredo)

Tre metri sotto terra, senti freddo (Senti il gelo)

So-so-Sotto vuoto mattoni di Ye Yo (Di ye yo)

4L mio fratello adesso è in cella (Adesso in cella)

Tre-Tre-Tre metri sotto terra, senti freddo

Tre-Tre-Tre metri so-Sotto vuoto mattoni di Ye Yo (Ye yo)

Ho-Hold on

I’m in love with the coco (Flexboy)

9WOK cocco bello

Nueve nueve

SKI Baby bimbo

Nueve nueve (Yeah, Yeah)

La-La-La mia baby è bianca neve (Seh)

Bimbo resta pazzo con la neve (Con la neve)





Ho-ho-ho un mirino in testa se vuoi spara

Big money Traffik, vero negro (Vero negro)

Non ho paura, se vuoi spara (Hell no)

Ho l’omicidio nel cervello (Nel cervello)

Ho-ho-ho un mirino in testa se vuoi spara (Se vuoi spara)

Che-che ti pensi, guardie dentro casa (Brrra!)

Mio fratello Traffik sta in galera (Sta in galera)

Ha compiuto gli anni nella cella (se, flexboy)

Troppo drip, Amiri rosa

Vio-Viola la mia banconota (Woo-ooh, yeh)

Sto sopra un Lamborghini-i-i-i-i, bianco come cocaina

La mia bad bitch cucina cocaina (ehi)

La scopo in batte di tutta la famiglia (La famiglia)

Serpenti Gucci, pelle di anaconda (Di anaconda)

Ro-Rolex non riesco a leggere l’ora

Ba-Bad bitch cucina la cotta (Cucina la cotta)

Boss, Notorious B.I.G., sono come Sosa (Come Sosa)

Guarda il ragno, guarda il peso (Guarda il peso)

Guarda il ragno, guarda il peso (Guarda il ragno, guarda il peso)





Bim-bimbo pazzo, nueve nueve (nueve nueve)

Gu-Gucci, Fendi, Valentino (Valentino)

Ho due 9 sopra il collo

Brillano come roccia pura

Colombiana

Ho-ho-ho un mirino in testa, se vuoi spara