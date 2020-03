Galeffi – Bacio Illimitato: audio e testo della nuova canzone

E’ la traccia che chiude l’album Settebello di Galeffi, ma non per questo la meno interessante, anzi…Bacio Illimitato è una canzone molto carina, una delle più coinvolgenti del secondo progetto del cantautore capitolino, disponibile solo in digitale dal 20 marzo. Per la versione fisica, al momento non si sa quanto bisognerà attendere, perché la release date è ancora da stabilire, causa Coronavirus.

Il testo e l’audio del brano, ancora una volta scritto dal cantante e prodotto dal duo Mamakass, vale a dire Fabio “FabzTheDale” Dalè e Carlo “MidGuy” Frigerio.

Galeffi Bacio Illimitato testo

Download su: Amazon – iTunes

Ma tu lo sai che gli alieni vengono da dove vieni tu

tu che se non ci fossi bisognerebbe inventarti

io che prendo la scossa solo se tu mi tocchi

se un domani partissi

ed io non ti incontrassi mai più

miliardi di ricordi mi prenderebbero a schiaffi

mi piove dentro agli occhi e non ho i tergicristalli





Dammi un bacio illimitato

mille minuti senza fiato

non lo sai ma hai fatto centro

in poco tempo già mi hai messo KO

nessuno mai come noi nemmeno noi

con tutti i nostri errori

e tu non cambi mai

mi avevi detto che la vita è una festa

che bandita che sei

mi prendi a parolacce e i numeri che fai

ti chiamo e non rispondi e vado in tilt ormai

ti manderò una cartolina

dovunque sei

Tu lo sai che gli umani cercano quello che cerchi anche tu

tu che vai sempre a destra quando io sto a sinistra

sei l’unica risposta ad ogni mia domanda

facciamo finta che esisti

io no, non chiedo niente di più

dei morsi sopra i polsi, come gli orologi

che poi starei le ore perso fra i tuoi abbracci

Son venuto da lontano

per restarti più vicino

ci buttiamo sul divano e piano piano affondiamo nel cuscino

noi, quanto è bello essere noi

che non ci bastiamo quasi, quasi mai

una vita sottosopra

che bandita che sei

ti prendo a parolacce

le botte che mi dai

mi chiami e non rispondo

sei andata in tilt ormai

mi manderai una cartolina

dovunque sei





Ma dammi bacio illimitato

mille minuti senza fiato

ma dammi un bacio illimitato

mille minuti senza fiato

ma dammi un bacio illimitato

mille minuti senza fiato





Ascolta su: