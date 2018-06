Gabry Ponte – Tanja feat. Pop X: audio e testo del nuovo singolo

Gabry Ponte vi presenta il nuovo singolo Tanja, nei negozi, in streaming e in rotazione radiofonica nazionale dal 22 giugno 2018.

Dopo i successi di “Che ne sanno i 2000” (disco di platino nel 2016) e e di “Tu sei” (disco d’oro nel 2017), il dj e produttore torinese torna alla ribalta con questo pezzo, che vede la collaborazione dei Pop X, gruppo trentino di musica elettronica, cantautorato e sperimentazione, che la rivista Rolling Stones ha definito come “the next big thing” dopo Calcutta e I Cani. I Pop X hanno come principale autore, compositore e arrangiatore Davide Panizza, al quale vanno aggiunti Luca Babic (chitarra midi, skateboard), Niccolò Di Gregorio (batteria), Matteo Domenichelli (basso) e Ilaria Boba Ciampolini (tastiere).

Non me ne voglia il grande Gabry Ponte, ma questa canzone a parer mio non è niente di eclatante, anzi è abbastanza deludente e senza troppe pretese, ma giudicate voi ascoltandola. Potete farlo su Spotify cliccando sulla cover sottostante, mentre a seguire trovate le parole che la compongono.

Testo (Download – Extended – Su Amazon)

Tanja non ritorna più

forse un giorno dall’oceano tornerà

a sognare Londra, Napoli, Parigi o Istanbul.





Sognava di

viaggiare su quel transatlantico

e navigare verso il Messico

e non tornare più

capitan Sharton Tery

have you got the fire please

Tra le onde dell’oceano blu

galleggiavano mariti e gigolò

a sognare Londra, Napoli, Parigi o Istanbul.

Sognava di

viaggiare su quel transatlantico

e navigare verso il Messico

e non tornare più

capita Sharton Tery

have you got the fire please

[Break strumentale]

Tanja non ritorna più

forse un giorno dall’oceano tornerà

a sognare Londra, Napoli, Parigi o Istanbul.