Leonardo Decarli – Taggare il cielo: ascolta il nuovo singolo (con testo)

Si intitola Taggare il cielo il nuovo singolo della star del web Leonardo DeCarli, rilasciato il 22 giugno 2018 via Beat Factory.

Il cantante, artista ed esilarante youtuber, che vanta centinaia di migliaia di followers su Youtube, Instagram, Twitter e Facebook, ci presenta quest’orecchiabile canzone, che potrebbe dargli molte soddisfazioni, in quanto molto catchy ed adatta alla calda stagione appena iniziata.

Il video ufficiale è stato trasmesso in anteprima su Real Time il 20 giugno e doveva essere reso disponibile nel canale Youtube di Decarli due giorni più tardi, ma al momento del filmato non vi è ancora traccia.

Se ancora non l’avete fatto, potete ascoltare la canzone su Spotify. Per accedere all’audio cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate le parole che la compongono.

Taggare il cielo testo (Download)





Da quanto tempo è

che non ti vedo connessa

questa estate l’unica storia che voglio fare è su Instagram

ho un amico sotto casa e so

che se esco poi non tornerò

con la valigia vuota come questa lattina

e le mani in aria “questa è una rapina”

le ruote sull’asfalto, gli occhi sullo sfondo, il mare sta chiamando

ed io gli rispondo, che stiamo arrivando, di restare calmo

e se mi stai cercando, sono fuori campo, mandami un messaggio

lo leggerò al ritorno, ora sono in viaggio in giro per il mondo.

E questa estate sarà per sempre

un tatuaggio sulla pelle

sole, mare e moscow mule

non ci manca niente

facciamoci una foto

e non ci sembra vero

che ci basta un dito

per taggare il cielo.

E poi ho trovato te

sai ho perso la testa

e non dirmi già “per sempre” perché mi basta così com’è

anche solo per un attimo

un bacio senza dirtelo

con le tue mani addosso come dentro una rissa e tra la gente facciamo show

come dentro un viaggio, mi muovo tra le curve, il tuo corpo è lungo

mi basta uno sguardo, io perdo il controllo, non so stare fermo.

E questa estate sarà per sempre

un tatuaggio sulla pelle

sole, mare e moscow mule

non ci manca niente

facciamoci una foto

e non ci sembra vero

che ci basta un dito

per taggare il cielo.

E non ho saputo dire basta quando poi ti ho vista

ogni tuo sguardo fisso entra dentro e mi paralizza

sembriamo già chiusi a chiave, qua si respira appena

e se ti parlo non mi offendo se mi dai la schiena

e più ridiamo e più la cosa si fa seria, stasera voglio stare con te-e.

E questa estate sarà per sempre

un tatuaggio sulla pelle

sole, mare e moscow mule

non ci manca niente

facciamoci una foto

e non ci sembra vero

che ci basta un dito

per taggare il cielo

per taggare il cielo

per taggare il cielo

vuoi taggare il cielo

per taggare il cielo.