FSK Satellite – Capi Della Trap feat. Gue’ Pequeno: audio e testo della nuova canzone

In Capi Della Trap, uno dei brani inediti racchiusi nell’album FSK Trapshit Revenge, gli FSK Satellite duettano con Gue’ Pequeno, unico ospite della versione estesa del disco di debutto.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta da Guè Pequeno, Taxi B, Chiello FSK & Sapobully e prodotta dal torinese Gregory Taurone, in arte Greg Willen, come del resto quasi tutte le tracce facenti parte dell’edizione deluxe del primo album FSK Trapshit, uscita il 6 dicembre 2019.

FSK Satellite Capi Della Trap testo

Greg Willen non dormire

[Sapobully]

E siamo i capi della trap, una sola collabs

Sposta pacchi di white, FSK up, up

Te guardi e faccio bang, non parlo, sei uno snitch

Pensiamo a stare up, up

[Taxi B]

E siamo i capi della trap, una sola collabs

Sposta pacchi di white, FSK up, up

Te parli e faccio bang, non parlo, sei una guardia

Pensiamo a stare up, up





[Chiello]

Pezzi di cruda diventano cotta

Non puoi fermarci, non ci riesce nessuno

Pezzi di cruda diventano cotta

Non puoi fermarci, non ci riesce nessuno

Armi pulite diventano sporche

Non ti hanno mai messo un ferro caldo alla testa (alla testa)

Run, run, run, ho un ferro che scotta addosso

Bang, bang, bang, devo farlo per forza (gang gang gang)

Ho già scavato due fosse

Abbiamo fatto il patto, FSK per sempre

[Taxi B]

Ah, se Taxi vede da lontano spara con il chopper nuovo

La mia baby vuole fare del sesso, ma

Sto troppo fatto, droppo come un cargo il pezzo di antiquariato

E faccio ah, nel back

FSK crystal meth

Il cervello da parte, tu sotto a pulir le scarpe

[Sapobully]

E siamo i capi della trap, una sola collab

Sposta pacchi di white, FSK up, up

Te guardi e faccio bang, non parlo, sei uno snitch

Pensiamo a stare up, up

[Taxi B]

E siamo i capi della trap, una sola collab

Sposta pacchi di white, FSK up, up

Te parli e faccio bang, non parlo, sei una guardia

Pensiamo a stare up, up





[Guè Pequeno]

Oh, Seduto in aereo al posto uno e

Pensavo se davvero alla fine qualcuno c’è

Che pensa di non su*armela

Atterrato a Punta Cana

Avevo una punta con la più cagna

L’ho presa a venti al G, che affarone

Oro come un gitano

Dormo sonno agitato

Bitch su una G Wagon

Benz, benz, lei si è sfondata di benzodiazon

Voglio fake french, scemo il mio flow che è come una sentence

Champagne from the penis se la vuoi comprare

Ti vendiamo il cocco bello come al lungomare

Upper cut, jab, jab, una sola collab fra’

[Sapobully]

Stiamo pensando a stare up

Brilliamo nel club

Lancio i soldi sulle bitch

Perché siamo la trap, bang

Chain fanno bling blow

FSK gang, siamo le nuove star





