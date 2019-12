Lilly Meraviglia – Natale Sgravato: audio e testo della nuova canzone

Anche la youtuber capitolina Lilly Meraviglia ha rilasciato la sua canzone natalizia Natale Sgravato, disponibile da venerdì 6 dicembre 2019.

Dopo le tre canzoni contenute nel primo EP “Fuck U Beach”, Lilly rende disponibile una contagiosa canzone natalizia fatta a modo suo e non è la prima volta, visto che già nel 2016 rilasciò BUONA TALE e l’anno successivo MERRY XCA$H.

Lilly Meraviglia – Natale Sgravato testo

Natale è così speciale

porta gioia in ogni cuore

quando entra Lilly Mera

rosa è l’atmosfera.

Forse anche un po’… leopardato

Forse anche un po’ fluo, uh

un po’ glitterato?

Vedo dello zebrato

sicuramente… è sgravato





Natale Lilly Mera

grande tetto sgravato

ti porta tanti doni

altro che cioccolato

la calza sul camino

mettila in rete

stress sul vestito come stelle comete

33? Gli anni di Cristo

oh mi god! Ma chi è quel fusto?

90 (oh) che spavento!

sorry, te lo dico, il tuo axi è un tormento.

Lilly Mera

Mera Christmas

su festeggia

?

il torrone non lo voglio marrone

il pandoro lo voglio d’oro

il mandarino rosa è più carino

come regalo non voglio un maglioncino

voglio voglio

voglio tutto

l’erba voglio

non cresce neanche nel giardino della queen e del re

ma se ci penso io a cambiare tutto

che male c’è?





Natale Lilly Mera

grande tetto sgravato

ti porta tanti doni

altro che cioccolato

la calza sul camino

mettila in rete

stress sul vestito come stelle comete

77? le gambe delle donne

poi vedo bene, son tutte delle nonne

23: bucio di cu*o

che fortuna! ho vinto un mulo





