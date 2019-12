Fulminacci – San Giovanni: audio e testo del nuovo singolo

San Giovanni è un singolo del cantautore capitolino Fulminacci, rilasciato venerdì 6 dicembre 2019, a poco meno di un mese di distanza dal comeback Le Ruote, I Motori!.

Il testo e l’audio della nuova, interessante e coinvolgente canzone del talentuoso artista classe ’97, il cui vero nome è Filippo Uttinacci, scritta di suo pugno

“L’altra sera ho parcheggiato la macchina in zona San Giovanni a Roma, il giorno dopo non c’era più. È impossibile pretendere che tutti e 10 i comandamenti siano rispettati, spero almeno che i ladri onorino il padre e la madre. San Giovanni è anche il titolo di una canzone nuova, una piccola storia di città, scritta e prodotta con la pancia, senza cervello. La dedico a chi desidera la donna d’altri.” Fulminacci



Fulminacci San Giovanni testo

Sotto un tetto di stelle vicino San Giovanni

con la luce, col fumo, che scappano tra i panni

tu che stai con nessuno ma io con te da anni

tu che stai con nessuno ma io con te da anni

mentre i tubi rimbombano nella grondaia

non ti posso toccare, una cane mi abbaia

io di solito per un po’ meno di così

io di solito parlo un po’ meglio di così.





Tu che non riesci a pensarmi

io che non riesco a guardarti

tu non hai il modo di fare

io non ho il modo di fare, di capire

che forse è l’ora di andare a dormire.

Io però a casa non ci voglio tornare

e questa notte già diventa mattina

poi scusa, guarda quant’è bella la luna

sti ca**i, tanto mica è sabato sera

e poi comunque mi fa male la schiena

stavo pensando “metti un’altra canzone”

che questa stanza già ha cambiato colore

mi viene sonno ma ti voglio guardare

c’è Lucio Dalla per vederti ballare

ma non si può fare, non si può fare

c’è Lucio Dalla per sentirti cantare

ma devo aspettare, devo aspettare.

Ti ricordi che belle le fughe a San Giovanni?

Contro tutte le leggi ma senza fare danni

e che belle parole che tenevamo in testa

e che brutte paure che c’erano davanti

ti ho comprato una cosa però ho sbagliato taglia

ti ho spezzato le chiavi, chiama la portinaia

io di solito sono un po’ meglio di così

io di solito sono più bello di così.

Tu che non riesci a pensarmi

io che non riesco a guardarti

tu non hai il modo di fare

io non ho il modo di fare, di capire

che forse è l’ora di andare a dormire.





Io però a casa non ci voglio tornare

e questa notte già diventa mattina

poi scusa, guarda quant’è bella la luna

sti ca**i, tanto mica è sabato sera

e poi comunque mi fa male la schiena

stavo pensando “metti un’altra canzone”

che questa stanza già ha cambiato colore

mi viene sonno ma ti voglio guardare

c’è Malamore per vederti ballare

ma non si può fare, non si può fare

c’è Malamore per sentirti cantare

ma devo aspettare, devo aspettare

c’è Lucio Dalla per vederti ballare

ma non si può fare, non si può fare

c’è Lucio Dalla per sentirti cantare

ma devo aspettare, devo aspettare.





