Alter Bridge – Walk The Sky: info e titoli canzoni del nuovo album

Walk The Sky è il sesto album in studio degli Alter Bridge, in uscita venerdì 18 ottobre 2019 via Napalm Records, a tre anni di distanza da The Last Hero. Il disco viene venduto in digitale e nel formato CD e in doppio vinile, anche color argento e blu. I titoli delle canzoni nel disco, prodotto dal collaboratore di lunga data Michael “Elvis” Baskette.

Nel progetto, registrato da inizio marzo fino a maggio 2019 e anticipato dai singoli “Wouldn’t You Rather”, “Pay No Mind”, “Take the Crown”, “In the Deep” e “Dying Light”, sono racchiuse quattordici tracce inedite.

Il disco è stato registrato in maniera differente rispetto all’ultima fatica discografica della rock band, con il cantante Myles Kennedy e il chitarrista Mark Tremonti che condividevano le loro idee di canzoni, che dopo esser state scritte, sono quindi state rielaborate e rifinite insieme al bassista Brian Marshall e al batterista Scott Phillips.





Forti di un solido successo tra pubblico e critica, per oltre quindici anni gli Alter Bridge sono stati riconosciuti come il gruppo in grado di slittare tra i generi Hard Rock e Heavy Metal e l’album in oggetto, rappresenta un apice creativo per il quartetto, che segue lo stile musicale che unisce tutti i lavori della band statunitense, con elementi musicali presi dalle precedenti release e messi insieme al fine di farne uscire qualcosa di nuovo.

Walk The Sky tracklist (Alter Bridge album 2019)

Lo trovi su Amazon: CD, Vinile e Download – Vinile Colorato Rosso – Download su iTunes – IBS: Vinile – Vinile Blu – Vinile color argento – Vinile colorato rosso

One Life 1:23 Wouldn’t You Rather 3:49 [Video Ufficiale] In the Deep 3:50 [Video Ufficiale] Godspeed 4:16 Native Son 4:15 Take the Crown 4:47 [Video Ufficiale] Indoctrination 4:40 The Bitter End 3:44 Pay No Mind 4:16 [Video Ufficiale] Forever Falling 5:10 Clear Horizon 4:56 Walking on the Sky 4:55 Tear Us Apart 4:31 Dying Light 5:46 [Video Ufficiale]